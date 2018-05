Ismerd meg a világ legfiatalabb milliárdosait, akik a náci uralomnak köszönhetik vagyonukat

A nagyapa, a náci uralom és a rabszolgamunka

Viktoria-Katharina és Karl-Friedrich nagyapját tartották a náci Németország leggazdagabb emberének, aki a vádak szerint rabszolgamunkával gyártott fegyvereket a náciknak. Hatalmas acélbirodalmat épített ki akkoriban, a nácik által elfoglalt terülteken és Németországban is terjeszkedett a cégbirodalom, részben a zsidók által birtokolt cégek kényszerű értékesítéseiből hasznot húzva.Egy 2008-ban kiadott, a náci birodalom üzleteivel foglalkozó tanulmány szerint Flick cégeiknek való munkában mintegy 40 ezer munkás halhatott meg akkoriban. Bűneiért a nürnbergi hadbíróságon börtönbüntetésre ítélték, igaz, három év után, 1950-ben szabadon engedték, miután egy magas rangú amerikai tisztségviselő Németországban enyhítette több német iparmágnás büntetését is.

A nürnbergi hadbíróság. Forrás: AFP/Stringer

Sőt, miután kiengedték a börtönből, az USA és Nagy-Britannia visszaadta Flicknek a korábban elkobzott pénzét és üzleteit, köztük azokat is, amelyeket anno a zsidóktól "vett meg". Ezt követően az üzletember eladta szénipari érdekeltségeit, az ebből befolyó pénzt több cégbe, köztük a Daimler-Benzbe fektette, amelynek így a legnagyobb részvényesévé vált.

a morális elveket félretéve, Friedrich Flicknek zseniális tehetsége és képessége volt ahhoz, hogy Németország leggazdagabb emberévé váljon, kétszer is.

Az ifjabb Flick és a politikai botrány

Ausztria, a harmadik feleség és az ikrek

A Flickekről szóló könyv szerzője, Thomas Range megfogalmazása szerintA Flick-családhoz kapcsolódó érdekesség az is, hogy míg más, a náci uralomból meggazdagodó családoknak, mint a Quandtok vagy az Oetkerek, kárpótlás címén valamennyit vissza kellett fizetniük a szolgamunka használatáért, addig Friedrichet és fiát - aki később átvette a konglomerátumot - sem tudták erre soha rákényszeríteni.Friedrich Karl Flick vette át a konglomerátum irányítását apja 1972-es halálát követően. Azzal, hogy kivásárolta három közelebbi családtag részesedését, ő vált a vállalatbirodalom egyedüli tulajdonosává. Flick ezt követően eladta a még megmaradt, a zsidóktól megvett lübecki nagyolvasztó kemencéket a U.S: Steel Corporationnek 1975-ben.1980-ban aztán egy illegális politikai adományokkal kapcsolatos botrányba keveredett, aminek eredményeképp lemondott a német gazdasági miniszter és a házelnök is. Flick végig tagadta, hogy köze lenne az esethez és végül nem is lett nagy problémája belőle, de 1985-ben aztán az összes üzleti érdekeltségét eladta a Deutsche Banknak 5,36 milliárd német márkáért és ezzel vissza is vonult a közélettől.Flick az 1990-es évek közepén költözött Ausztriába, harmadik feleségének, Ingridnek szülőhazájába, aki 32 évvel volt fiatalabb nála. Legkisebb gyermekei, Viktoria-Katharina és Karl-Friedrich születésekor volt 72 éves, végül 2006-ban, 79 évesen hunyt el.

A középen lévő hölgy Ingrid, férje temetésén vesz részt a képen. Forrás: AFP/Daniel Raunig

Az ikrek vagyona a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint mára közel 2 milliárd dollárra rúg fejenként, ezzel pedig ők a legfiatalabb milliárdosok a világon.

Friedrich Karl Flick sírját 2008-ban kirabolták, a testét tartalmazó koporsóért 6 millió eurós váltságdíjat követeltek. Mint kiderült, a sírrabló egy magyar férfi volt, de a hatóságoknak sikerült nyakon csípni az elkövetőt, és Magyarországról végül hazaszállítatták a koporsót.

Flick mind a négy gyermekére - két idősebb lányára és az ikrekre - fejenként 1-1 milliárd dollárnyi vagyont hagyott. A most 19 éves ikrek vagyonát a Flick családi iroda kezeli, de az ikrek életéről és mindennapjairól csak nagyon keveset lehet tudni, mivel óvakodnak a nyilvánosságtól.Édesanyjuk azért néha adott egy-egy interjút, amelyben elárulta, hogy igyekezett gyermekeinek a lehető legnormálisabb gyermekkort biztosítani. Elmondása szerint a barátaikhoz hasonló összegű zsebpénzt kaptak, hogy kezelni és értékelni tudják a pénzt.Persze ettől még fényűzésben éltek, a Kleine Zeitung információi szerint a gyerekek 2013-ban saját villájukba költöztek a birtokon belül, ahol egy diszkó, játszótér és teniszpálya is helyet kapott, ez utóbbit Ilie Nastase, akkori román teniszcsillag avatta fel a hírek szerint.

A sírrablással vádolt magyar vádlott pere Budapesten. Forrás: AFP/Kőhalmi Péter

