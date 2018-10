Itt a 10 sorozatsztár, aki a legtöbb pénzt keresi

10-6.

10. Andrew Lincoln, 11 millió dollár

Andrew Lincolnnak most először sikerült felkerülnie a top 10 színész közé, miután a The Walking Dead című AMC sorozat legutóbbi évadjával egy elég szép összeget tehetett zsebre. A Forbes szerint jövőre a szintén a sorozatban szereplő Norman Reedus válthatja őt a listán (ő alakítja Deryl karakterét a sorozatban), miután Lincoln kilépett a The Walking Deadből.

Forrás: AFP/Chris Delmas

9. Ty Burrell, 12 millió dollár

A Modern Családban Danként ismert Burrell meglehetősen jól keres a már a 10. évadjában járó sorozattal, igaz, a tavalyi évhez képest idén 1,5 millióval kevesebb kapott, köszönhetően a kevesebb szereplésnek.

Forrás: AFP/David Mcnew

8. Jesse Tyler Ferguson, 13 millió dollár

A szintén a Modern Családban játszó Fergusson 13 milliódollárt vihetett haza a június 1-gyel záruló 12 hónapban Mitchell Pritchett karakterét játszva.

Forrás: AFP/Valery Hache

7. Eric Stonestreet, 13,5 millió dollár

Cameron Tucker szerepét játssza a Modern Családban Stonestreet, ez teszi ki fizetésének nagyobb részét, de emellett animációs filmekhez is kölcsönzi a hangját.

Forrás: AFP/Frederic J. Brown

6. Ed O'Neill, 14 millió dollár

Sokan az egy rém rendes család című sorozatban Al Bundy karakterének megformálásáról ismerik O'Neillt, ezzel a karakterrel futott be igazán, de szerepelt több filmben, illetve a Modern Családban Jay Pritchett karakterét alakítja.

Forrás: AFP/Robyn Beck