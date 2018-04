Itt a bizonyíték, hogy a gazdagoknak meg se kottyan egy tőzsdei pánik

A hektikus piaci mozgások a leggazdagabbak vagyonán is nyomot hagytak. A Bloomberg Billionaires Index adatai szerint. Ebben a két esetben az éves hozamok meghaladták a 20%-ot, de a technológiai piacon tevékenykedő üzletemberek is közel 20%-kal tudták vagyonukat növelni tavaly április eleje óta. Érdekesség még az adatokban, hogy egészen március elejéig a technológiai iparágból vagyont szerző milliárdosok még 30%-os pluszban is álltak, de azóta több nagyobb tech cég papírjait is visszahúzták, legutóbb pedig a Facebook-botrány hozott egy jelentősebb korrekciót a szektorban.Ezzel szemben, miközben január végén a telekom és médiapiaci milliárdosok vagyona még közel 3%-ot tudott emelkedni éves összevetésben.

A legnagyobb vagyonnövekedést idén az Amazon-vezér Jeff Bezos tudja felmutatni több mint 22 milliárd dollárral. Ezzel Bezos vagyona 121 milliárd dollárnál áll, ami március elején volt még 130 milliárd felett is.

Bezost Zhou Hongyi kínai milliárdos követi a sorban, akinek idén eddig több mint 8 milliárd dollárral nőtt vagyona, amely így 9,76 milliárdot tesz ki. Gyakorlatilag meglévő vagyona legnagyobb részét három hónap alatt sikerült felhalmoznia, vélhetően annak köszönhetően, hogy cégének, az internetbiztonsággal foglalkozó 360 Security Technology részvényeit idén vezették be a sanghaji tőzsdére.

Pozitív irányba változott még idén Bernard Arnault, Carlos Slim és Serge Dassault vagyona, nekik 5-7,5 milliárd dollárral nőtt a vagyonuk.

Azért negatív vagyonmozgásra is van példa, ott van mindjárt Amancio Ortega, aki több ismert divatmárkát forgalmazó Inditex vezéreként idén eddig több mint 5 milliárd dollárt vesztett, de azért még így is ő a világ ötödik leggazdagabb embere 70,2 milliárd dollárjával.

A legnagyobb vesztese az évnek pedig egyértelműen a Facebook-vezér Mark Zuckerberg, akinek vagyona három hónap alatt közel 8 milliárddal csökkent, ennek nagy részét a milliárdos március közepétől kezdve vesztette el, de a legutóbbi facebookos adatlopási botrány sem kímélte az üzletember vagyonát.

Kik azok, akiknek vagyonára nem hatottak a piaci mozgások idén?

Ott van a listán Jim Simons, aki a Renaissance Technologies hedge fund alapítója, 15, 7 milliárd dolláros vagyonnal.

Ismerősen csenghet Ray Dalio neve is, aki a Bridgewater Associates hedge fund alapítója. Dalio is azok közé tartozik, akinek 14,6 milliárd dolláros vagyonát nem érintették különösebben az idei évi piaci fejlemények.

A változatlan vagyonú milliárdosok listáján találunk még olyan neveket, akik elsősorban hedge fund alapítók, ilyen David Tepper, Steve Cohen vagy Soros György is.

Az ingatlankitettséggel bírók között pedig megemlíthető Jeff Sutton, aki a több mint 100 New York-i ingatlant tulajdonló Wharton Properties alapítója és elnöke. Az ő vagyona tavaly augusztusban ugrott egy jelentősebbet, de azóta változatlanul tartja az 5,11 milliárd dollárt.

A Bloomberg adatgyűjtéséből az is kiderül, hogy idén eddig a legnagyobb vagyonváltozást elszenvedők vagy éppen szerencsésen megélők között több ismert név is van.Találunk olyanokat is a leggazdagabbakat felvonultató listán, akiknek vagyona a hektikus piaci mozgások ellenére is pont ott van, mint tavaly év végén. Közös ismérvük, hogy