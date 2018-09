Itt van az a 10 város, amely a legtöbb gazdag embert rejtegeti

Tavaly a 30 millió dollárnál nagyobb vagyonnal bíró gazdagok száma közel 13%-kal 255 810 főre nőtt, összesített vagyonuk pedig 16,3%-kal 31,5 ezermilliárd dollárra emelkedett. 2022-re a gazdagok száma meghaladhatja a 360 ezer főt, a vagyonuk pedig a 44 ezer milliárdot a tanulmány becslései szerint.

A Wealth-X tanulmánya szerint a legalább egymillió dollárnyi vagyonnal bírók száma 22,3 millió főt tett ki tavaly, összesített vagyonuk megközelítette a 92 ezer milliárd dollárt. A milliomosok közel 90%-ának 1 és 5 millió dollár közötti vagyona van, ami a teljes, milliomosok által birtokolt vagyon 40%-a. Nem meglepő módon ahogy haladunk felfelé a vagyonrétegek között, annál kevesebben alkotják azokat, a vagyon viszont koncentrálódik. Az egymilliárd dollár feletti vagyonnal bíró gazdagok száma például csak 2754 fő, összesített, 9200 milliárd dolláros vagyonuk viszont meghaladja a többi szintét.

Még mindig az USA-ban él a legtöbb gazdag

Mind a hét vizsgált régióban nőtt az ultragazdagok száma és kezelt vagyona. Nem meglepő módon a leggyorsabb növekedést Ázsia mutatta fel egy év alatt, ahol a gazdagok vagyona 27%-kal gyarapodott. Ezen kívül nagyobb felfutás volt a vagyonfelhalmozásban a latin-amerikai és karibi-térségben is, de jól teljesített Európa és a csendes-óceáni térség is.Az adatok szerint ettől még az USA ad otthont továbbra is a legtöbb gazdagnak a világon, tavaly a vizsgált vagyonos összlakosság 31%-a élt az USA-ban, igaz, a gazdagok számának és nettó vagyonuknak növekedésében is az UISA muzsikált a leggyengébben 2017-ben az első hét ország között. Összességében Kínában 33%-kal nőtt a gazdagok vagyona, de a listán szereplő országok kivétel nélkül kétszámjegyű vagyonnövekedést mutattak fel.

A városok szintjén is volt átrendeződés: Hongkong átvette New York helyét a legtöbb gazdagot felvonultató városok toplistáján, miután az amerikai város a tizes listán szereplő városok közül a leggyengébb növekedést mutatta fel. Tokió megtartotta harmadik helyét a listán, míg Párizs megelőzve Londont a legtöbb dollármilliomossal bíró város lett Európában.

Nőtt a nők aránya is a világ gazdagjain belül, 35 ezer fővel a nők aránya közel 14%-kra nőtt. A vagyonmegoszlást tekintve a likvid eszközök aránya a legmagasabb, közel 35%, ezt a magáncégekben lévő érdekeltségek követik 32,2%-kal. A nyilvános társaságokban az összvagyon 26,3%-a van, míg alternatív eszközökben (például jachtok, repülőgépek, ékszerek, műtárgyak) 6,6%.További érdekesség még, hogy a gazdagok között 67,4% azoknak az aránya, akik saját erőből építették fel vagyonukat, 21,7% öröklés és saját felhalmozás útján szerezte vagyonát, 10,9% pedig csak öröklésből tett szert vagyonára.