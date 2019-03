Már nem Warren Buffett a világ harmadik leggazdagabb embere

Idén eddig a francia üzletember 14,5 milliárd dollárt adott vagyonához, ami ezzel több mint 83 milliárdra duzzadt, és így mintegy 100 millió dollárral megelőzte az eddig a harmadik helyen álló Warren Buffettet.Arnault annak az LVMH-nak az elnöke, amely olyan luxusmárkákat gondoz, mint a Louis Vuitton. Az üzletember még sose fért fel a harmadik helyre a listán ezelőtt, rajta kívül is eddig csak egy európainak, a Zara-tulajdonos Amancio Ortegának sikerült felférnie a dobogóra.Arnault vagyonánka nagy része és az LVMH-hoz és a Christian Diorhoz kötődik, kapóra is jött neki, hogy mindkét cég árfolyama idén 20%-ot emelkedett köszönhetően a rekord értékesítési adatoknak.A lista élén továbbra is az Amazon-vezér Jeff Bezos szerepel 140 milliárd dolláros vagyonával, a második pedig Bill Gates 98,3 milliárddal.