Milliárdokat vesztettek Putyin oligarchái Trump büntetése miatt

Egy kivétellel mind a 27 orosz gazdagnak apadt a vagyona tegnap, a legtöbb pénzt Vlagyimir Potanin vesztette 2,25 milliárd dollárral. A szibériai nikkelbányászatban érdekelt üzletember után a Lukoil vezére, Vagit Alekperov vesztett a legtöbbet 1,37 milliárddal, ezt követően pedig a Renova Group vezére, Viktor Vekselberg, 1,28 milliárd dollárral.Vekselberg egyike azon hét orosz oligarchának, akiket Trump kormánya szankciókkal sújtott múlt héten amiatt, hogy Moszkva beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztásokba.A szankcionált milliárdosok között van az az Oleg Gyeripaska is, aki az En+ Group vezére, továbbá a United Co. Rusal alumíniumgyártó óriáscég egyik tulajdonosa is, amely cég szintén rajta van a szankciós listán. Gyeripaska tegnap 905 millió dollárt vesztett, az elmúlt két kereskedési napban pedig összesen több mint 2 milliárd dollárral csökkent a vagyona.