Nagy erőkkel keresik a német milliárdost, aki öt napja tűnt el

Tegnap már írtunk arról, hogy szombat óta nem találják Karl-Erivan Haubot, a Tengelmann kiskereskedelmi csoport vezérét. Az 58 éves üzletember nem tért vissza egy pályán kívüli sítúráról, így nagy erőkkel keresik Németország egyik leggazdagabb családjának fejét.A hírek szerint a keresőcsapatok továbbra is kutatnak a Tengelmann-csoportot vezető német milliárdos után, aki azért mert egyedül, a pályán kívül síelni, mert egy közelgő versenyre szeretett volna gyakorolni.A Tengelmann csoporthoz tartozik többek között az OBI és a KiK ruházati bolt is, de egészen 2003-ig a Kaiser's diszkontlác is hozzájuk tartozott, amíg el nem adták azt a Sparnak. A csoportot 2000 óta vezeti Haub.A Tengelmann tájékoztatása szerint a teljes erőkkel való keresést szerdán kezdték meg a mentőcsapatok. Haub testvére a Handelsblatt által közölt levélben azt írja, felkészült a rossz hírekre, de továbbra is bízik abban, hogy tapasztalt síelő testvére épségben előkerül.