Öt éve adják ki a gazdagok titkát a svájci bankok - Vezekelnek a múlt bűneiért

A svájci bankokra különösen a Lehman bedőlése után irányult rá a figyelem, miután a folyamatos bankmentések miatt a nyugati országok igyekeztek a gazdagabbak adóbefizetéseiből feltölteni az egyenleget. A svájci pénzintézetek az elmúlt évtizedben összesen 5,5 milliárd dollárnak megfelelő bírságot fizethettek az amerikai hatóságoknak különféle adóelkerülési ügyek kapcsán.A KPMG egy friss tanulmánya szerint, amelyben 90 svájci bankot vizsgáltak, a pénzintézetek kezdik maguk mögött hagyni a válság okozta strukturális átalakítások negatív hatásait. A UBS és a Credit Suisse kivételével a vizsgált bankok profitja tavaly 20%-kal 2,8 milliárd frankra nőtt.Az ügyféltisztítások után is Svájc maradt a határokon átnyúló vagyonok legnagyobb őrzője. A kezelt vagyon mára meghaladta a 2007-es szintet is, csak tavaly 10%-kal 7300 milliárd svájci frankra nőtt. A lap szerint a portfóliótisztítások ellenére is árgus szemekkel figyelik a külföldi hatóságok a svájci bankokat, nem hiába, hiszen a nagyobb adóelkerüléses botrányok után is volt pár hasonló, nemzetközi sajtóvisszhangot érdemlő ügy, mint a malajziai befektetési alap vagy a venezuelai olajtársaság pénzmosási ügye.