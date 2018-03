Senki nem bukott még ekkorát, mint Warren Buffett

Az amerikai dollármilliárdosok nagyjának vagyonát negatívan érinti a napok óta tartó esés az amerikai tőzsdéken, de közülük a Berkshire Hathaway elnöke, Warren Buffett vesztett eddig a legtöbbet, összesen 3,74 milliárd dollárt.Nem sokkal van lemaradva mögötte a Facebook-vezér Mark Zuckerberg, aki az elmúlt napokban 3,71 milliárdot vesztett. Az Alphabethez köthető Larry Page és Sergey Brin is 3-3 milliárdnak inthet jelen állás szerint búcsút, de még az Inditex-vezér Amancio Ortega is 2,5 milliárdot vesztett.A világ 500 leggazdagabb embere összesen 128 milliárd dollárnyi vagyont vesztett hétfő óta, többet, mint a Netflix vagy a McDonald's teljes piaci kapitalizációja. Közöttük is az amerikai gazdagok sínylették meg leginkább az elmúlt napok részvénypiaci visszaesését, az ő vagyonuk összesen 55 milliárd dollárral csökkent.A tegnapi piaci zuhanásról és Trump bejelentéséről itt írtunk: