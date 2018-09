Sosem voltak még ilyen nyereségek a privátbankok

A tanácsadó cég friss elemzésében 111 nyugat-európai privátbank jövedelmezőségét vizsgálta, ezek összesített adózott eredménye tavaly 15,4 milliárd eurót tette ki, ami 14,1%-os éves növekedésnek és sosem látott új rekordnak felel meg.A világ legnagyobb privátbankjának számító UBS az Amerikán kívüli vagyonkezelői üzletágára 15%-os adózás előtti eredményről számolt be, amely így közel 2,8 milliárd svájci frankot tett ki.Az elmúlt öt év alatt az európai privátbankok profitja 25%-kal nőtt, ami leginkább a pénzügyi piacok erős teljesítményének köszönhető. AZ új üzletből származó 1,4 milliárd eurós tőkebeáramlás ugyanakkor a profitnövekedés csupán felét adta 2013 óta.A McKinsey tanulmánya kitér arra is, hogy a nagyobb, 30 milliárd eurót meghaladó vagyonú privátbankok, illetve az univerzális bankok privátbanki ágai sokkal jobb profitszámokat tudtak felmutatni, mint kisebb kezelt vagyonú társaik. A kisebb privátbankok, amelynek kezelt vagyona nem éri el a 10 milliárd eurót, az utóbbi öt évben ötödével csökkenő profitmarzssal voltak kénytelenek szembenézni, miközben a kezelt vagyon növekedési üteme is jóval elmaradt a nagyobb versenytársakétól.A kisebb, független privátbankok szekere sem megy túl jól, 2013 óta a költségeik mintegy 6%-kal emelkedtek. A szabályozói elvárásoknak való megfelelés és a digitalizációs fejlesztések privátbanki szinten feljebb hajtották a költségeket, a 111 vizsgált privátbanknak csupán negyede tudott költséget csökkenteni az elmúlt 5 évben.A privátbanki ügyfelek befektetéseit vizsgálva kiderült az is, hogy a készpénzállomány a 2007-2008-as válság óta továbbra is magas, tavaly átlagban a teljes portfólió 30%-át tette ki. Az olyan alternatív befektetések pedig, mint a hedge fundok, privátbankok vagy árupiaci befektetések a portfólió 8%-át érték el.