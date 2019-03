Temérdek pénzt vesztettek három hónap alatt az amerikai gazdagok

A Fed által közölt új adatok az amerikai háztartások vagyonát mutatja be, az adatszolgáltatást már 1989 óta végzik, és azt nézik meg, hogyan oszlik meg a háztartások vagyona a top 1, top 40, top 90 és az alsó 50%-ba tartozóknál.A tavalyi utolsó negyedévben a top1%-ba tartozó háztartások összesen 1900 milliárd dollárt vesztettek vagyonukból (nagyjából annyit, mint Olaszország GDP-je), többnyire a részvénypiacok turbulenciája miatt. A veszteség ennél jóval nagyobb is lehetett volna, ha azt nem ellensúlyozták volna az önkormányzati értékpapírokon és egyéb hitelpapírokon, illetve például az ingatlanportfólión elért nyereségek.Az adatok kitérnek arra is, hogy 2013 óta a leggazdagabb 1% közé tartozó háztartások a teljes amerikai háztartási vagyon több mint 30%-át birtokolják.