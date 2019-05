Újítanak a magyar szupergazdagok: egyre többen bízzák pénzüket bizalmi vagyonkezelőre

2018 tavaszán kezdték el a vagyonkezelési tevékenységüket, úgy látják, jó időben jöttek ki a piacra ezzel a szolgáltatással és termékkel, a következő évekre nézve növekedéssel számolnak.

Kezd bejönni a köztudatba a generációváltás és azzal kapcsolatban felmerülő problémák, így a cég tevékenysége is egyre több család számára válik vonzóvá.

A generációváltás lemenedzselése minimum 5 éves folyamat, fennállásuk egy éve alatt eljutottak arra, hogy már több mint 15 család vagyonkezelését végezzék.

Az aktívan kezelt vagyontömeg megközelíti az egymilliárd forintot. Ez alapvetően céges vagyonból áll össze, tehát nem egy likvid portfólió.

Az ügyfélkört nagyjából tudják tartani, tehát a portfólió 100 millió forinttól 50 milliárd forintos magánvagyonokat is magába foglalhat. A 100 millió jellemzően likvid vagyon, de az optimális vagyonkezeléshez egy 600 milliós-egymilliárd forintos családi vagyon szükséges.

Két üzletáguk van: az egyikben kifejezetten vagyonkezelőként járnak el, itt 5 család van, a maradék 10 esetei vagyonkezelést foglal magába, itt külső szakértőként adnak tanácsot.

A Portfolio kérdésére kitértek arra, hogy sok esetben a privátbanki szolgáltatókkal együtt dolgoznak, miután a cégutódlás és generációváltás problémája olyan jogi és egyéb kihívásokat vet fel, ahol már szükség van az ő szakértelmükre. Emellett a privátbanki szolgáltatók jobban fókuszálnak az ügyfél vagyonára és annak befektetéseire, míg egy bizalmi vagyonkezelő az illikvid vagyon kezelését is viszi.

A vagyonkezelői alapítvány sokkal komplexebb működéssel bír, mint a bizalmi vagyonkezelő intézménye, alapítvány esetében szükség van egy minimum 600 millió forintos vagyonra, könyvvizsgálóra, vagyonfelügyelőre, emellett pedig egy öt tagú kuratóriumra és egy 3 tagú felügyelőbizottságra is.

Ehhez képest a bizalmi vagyonkezelés intézménye egyszerűbb, itt csupán egy vagyonkezelő cégre van szükség, ami lehet családon belüli vagy külsős is.

Az Apelso Trust első évérőlmondtak el pár érdekességet és a főbb számokat:A tavalyi, illetve a következő évekre nézve további növekedést látnak nemcsak a saját portfóliójukat nézve, hanem a piac egészére is. Ez utóbbit támasztja alá, hogy Magyarországon a privátbanki kezelt vagyon megközelíti a 4700 milliárd forintot, egy ügyfélszámlán átlagosan 108 millió forintnyi vagyon van, ráadásul a 3 milliárd forint feletti ügyfélvagyon 50%-kal nőhet a 2017-2022 közötti időszakban.A családi vagyonkezelés iránti igény hazánkban is egyre nagyobb, ezt főként a generációváltás váltja ki. 2017-ban Magyarországon 29 500 családi vállalkozás volt, ezekből 2800 többgenerációs családi cég. Beszédes adat, hogyIllés István kitért arra is, hogy

Klikk a képre!

Forrás: Apelso Trust

A NAV adatai szerint az elmúlt években mintegy 120 bizalmi vagyonkezelési jogviszony jött létre, amely jól mutatja, hogy a bizalmi vagyonkezelés az előrejelzéseknél gyorsabban honosodik meg a magyar piacon. A nemrég beharangozott vagyonkezelői alapítvány komplexitása, illetve jelentős költségvonzata miatt azonban a vagyonos magyar családok közül várhatóan csak a legfelső 30-50 fogja majd alapítványi formában kezeltetni a vagyonát, míg a becslések szerint akár további több száz, milliárdos vagyonnal rendelkező család választhatja a már 2014 óta elérhető bizalmi vagyonkezelést - tette hozzá.A konstrukciók közül aa drágább, ennek felállítása és működtetése akár több 10 millió forintot is elvihet. Az5 millió forint közeli felállítási költséggel bír, és további pár milliós költséggel üzemeltethető, de ez függ attól is, hogy a család maga el tudja-e látni ezt a feladatot. A konstrukciók közül aza legolcsóbb, 5 millió alatt megvan a felállítás, a működtetés havi pár százezer forint, ez évente 1-2 millió forintot jelent.

Klikk a képre!

Forrás: Apelso Trust

Mit lehet tudni az Apelso Trustról és a bizalmi vagyonkezelésről?

A family office modell még csak kialakulóban van Magyarországon, eddig nem volt még családi vagyonkezelő az országban, míg az Egyesült Államokban ez egy bejáratott modell.Az ilyen vállalatok tulajdonképpen a gazdag emberek különböző, meglehetősen széles skálán mozgó vagyonelemeit összefogó intézmények. Nemcsak pénzeszközök menedzseléséről, hanem ingatlanokról és ingóságokról is szó van, sőt, adótanácsadást és egyes családtagokról való gondoskodást is vállalnak, például biztosítások, kórházi ellátás leszervezését. Egy ilyen szolgáltatás több évtizedes szerződést jelent.A family office-nak három típusa van nyugaton: adminisztratív, amely nagyrészt kiszervezi szolgáltatásait, hibrid, amely a stratégiai kompetenciákat házon belül intézi, illetve átfogó, ahol minden funkció házon belül történik. Jellemző, hogy minél nagyobb vagyonnal foglalkozik egy ilyen szolgáltató, annál több funkciót oldanak meg házon belül.Magyarországon a célcsoport a 300 millió forint feletti befektethető vagyonnal rendelkező családok, főleg azok a '90-es években vállalkozást felépítő vállalkozók, akik most mennek nyugdíjba.Az Apelso adminisztratív típusú berendezkedést vesz fel. Házon belül oldják meg a jogi képviseletet, vagyonvédelmet, vagyonstrukturálást, jótékonysági célokat, valamint a családi cég ellenőrzése. Részlegesen kiszervezik az adminisztratív tevékenységeket, generációváltást. Teljesen kiszervezik a befektetéseket és az adóügyeket. A befektetés például úgy néz ki, hogy a privátbankokat megversenyeztetik az ügyfélért. az Apelso befektetési döntéseket viszont nem végez.