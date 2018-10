Van havi 200 ezres fizetésed? Akkor te is bekerülhetsz a milliomosklubba!

Érdekel, hogy látják a magyar prémium- és privátbanki vezetők a megtakarítási és öngondoskodási piacot? Akkor ne hagyd ki a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáját! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Már havi 200 ezertől prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapjánEgyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik vagy meg is haladják a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (a Generalinál például már 10 millióval privátbanki ügyféllé lehet válni), bár utóbbi esetben 50 millió forint alatti limittel csak kevés szolgáltató rendelkezik a piacon. Az FHB-nál például azért magasabb a belépési limit a prémium ügyfeleknek, mivel az ehhez kapcsolt szolgáltatásukat a prémium és privátbanki szolgáltatás közé pozícionálják, a banknak dedikáltan privátbanki ügyfelekre épülő szolgáltatása idén indult el. A belépési limit ez esetben is 20 millió forint, a szolgáltatást a június végi adatok szerint 333 ügyfél számára biztosította a bank, akiknek összesen 60 milliárd forintnyi vagyont kezel.

Az Erste gyűjtötte a legtöbb prémium ügyfélpénzt fél év alatt

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont mintegy 800 milliárd forinttal (a szolgáltató egy jó ideje csak hozzávetőleges, ugyanolyan mértékű vagyonadatot ad meg, így a vagyonváltozásra vonatkozóan nincs információnk),

ezt követi nem sokkal lemaradva a második helyen az Erste 710 milliárddal, it az elmúlt időben látott vagyonnövekedés egyik fő oka, hogy a citis ügyfelek átvétele főként a bank prémium szegmensében csapódott le,

harmadiknak pedig a CIB került fel a dobogóra 494 milliárddal.

, ami féléves alapon csekélyebb, éves összevetésben viszont közel 6% vagyonnövekedés. (A visszafogottabb növekedés oka lehet többek között, hogy az MKB az idei első félévre vonatkozóan most nem közölt adatokat, átalakulóban van ugyanis a szegmens a banknál a pénzintézet tájékoztatása szerint).Az adatokat szolgáltatók közül, a szolgáltató tavaly indította el a prémium szegmensét, amelyben június végével már 6,4 milliárd forintnyi vagyont kezelt. Az SPB-t követően a Diófánál volt egy nagyobb, 67,7%-os vagyonnövekedés fél év alatt, ahol 2,2-ről 3,8 milliárdra nőtt a vagyon.

Egyre többen válnak prémium ügyféllé

az SPB, amely a tavaly év végi 91 ügyfelét június végére több mint 300-ra tudta növelni,

a Diófa, ahol 111-ről 153-ra nőtt az ügyfélszám, ami közel 38%-os emelkedés,

és a K&H, ahol 9,4%-os bővülés után közel 41 ezer ügyfélszámlát tartanak nyilván.

Június végén az adatot közlő prémium, a szolgáltatók közül egyedül a Takaréknál volt valamekkora ügyfélszámla-csökkenés, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy az ügyfelek egy részét átpozícionálták a privátbanki ügyfelek közé. A többi szolgáltató viszont nem volt olyan az idei első félévben, amely ne tudta volna megtartani vagy bővíteni prémium ügyfélállományát, közülük is kiemelhető

Megint a vidék került fölénybe

Az idei első félévben kicsivel ugyan, dea szolgáltatók adatközlése szerint, miközben tavaly év végén még a fővárosiak voltak fölényben. Jelenleg a vidéki ügyfelek adják a prémium ügyfélbázis 52%-át, a fennmaradó 48%-ot pedig a fővárosiak.

A szolgáltatók adatközlése szerint a fővárosi és a vidéki bankfiókok is fontos szerepet kapnak a prémium ügyfelek kiszolgálásában, bár a fővárosban nagyobb azoknak a bankfiókoknak az aránya, amelyeknél prémium szolgáltatások is elérhetőek.- ez egyébként 13%-os bankfiók-csökkenést mutat fél év alatt -,, tehát a prémium szolgáltatást nyújtó bankfiókok aránya nőtt.Ez is mutatja, hogy a bankok komoly erőforrásokat allokálnak a prémium ügyfelek kiszolgálására, a globálisan továbbra is alacsonynak mondható hozamkörnyezet is jelentős nyomást helyez a banki profitabilitásra, a jövedelmezőséget a bankok részben a prémium ügyfelek felé való nagyobb elmozdulással próbálják javítani. Ráadásul a prémium ügyfelek idővel a privátbanki ügyfelekké válhatnak, a privátbanki telített piacon minden eddiginél fontosabb szerepe lehet a saját privátbanki ügyfelek "kinevelésének".

Jön fel a készpénz és a bankbetét

A prémium ügyfelek átlagos vagyonösszetétele alapján, olyan szinten, hogy a kezelt vagyon több mint 45%-a van ebben a kategóriában. Tavaly év végén a befalapok aránya meghaladta az 50%-ot, ehhez képest visszaesés a mostani 45%, miközbenÖsszességében az látszik, hogy a prémium ügyfelek kockázatvállalóbbak egy átlagos magyarhoz képest, az MNB értékpapír-statisztikái szerint ugyanis a magyar háztartások megtakarításainak jelentős része bankbetétben és állampapírban van, a készpénz és a befektetési jegyek aránya nagyjából hasonló. Az idei első féléves adatok alapján a háztartások körében egyébként nem az állampapírok, hanem a folyószámla betét volt a legkeresettebb megtakarítási termék.

A saját vagyontól nagyobb bővülést várnak a szolgáltatók

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények a saját és a piaci vagyon tekintetében is megoszlanak: egyforma arányú válaszok születtek a saját vagyon 0-4%, 8-12% és 16% feletti bővülésére egyéves időtávon, de megosztott a piac a szektor teljes vagyonnövekedését illetően is: a válaszok három részre osztódtak a 0-4, 4-8 és 8-12% vagyonbővülés között.

Három éves időtávon a válaszok közel 40%-a szerint a saját vagyon több mint 16%-kal fog bővülni, de a piaci vagyon 8-12% közötti növekedésére is a szolgáltatók fele voksolt.

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül, míg a szabályozói és piaci környezet a második helyre szorult, a harmadik legnagyobb kockázatot pedig a hazai gazdaságpolitikában látják a válaszadók.