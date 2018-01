Brexit ide, Brexit oda, ömlik a pénz a brit bankokhoz

2009 októbere óta november hónap volt a legsűrűbb: nettó 17,5 milliárd fontnyi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt bocsátottak ki Nagy-Britanniában a Bank of England legfrissebb adatai szerint. Kissé árnyalja a képet a részvénykibocsátások nettó 740 millió font összegű mínusza.Az említett 17,5 milliárd fontnyi nettó kibocsátás csaknem háromnegyedét a pénzügyi intézmények adták, és csak a maradék egynegyedét a magánszektor egyéb szereplői.2016 novemberétől 2017 novemberéig összesen nettó 50 milliárd fontnyi hasonló forrásbevonásra került sor Nagy-Britanniában, ami 2010 szeptembere óta a legmagasabb éves értéket jelenti. 35 milliárd fontot a kötvények, 16 milliárdot pedig a Magyarországon kevésbé ismert kereskedelmi papírok (commercial papers) képviseltek.A bankok várhatóan továbbra is aktívak lesznek a kötvénypiacokon, már csak egy 2022-ben hatályba lépő új szabályozói követelmény miatt is. A várható Brexit ellenére nagyon jó kondíciókkal tudnak forrást bevonni továbbra is a brit bankok a tőkepiacokon.