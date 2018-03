10 brutális szuperfegyver, ami elképesztő pusztításra lesz képes

10-8

B-21 "Raider"

Fotó: U.S. Air Force / Wikimedia Commons

F-X, F/A-XX

Az LRS-B programot azért indította az amerikai légierő, hogy modern, nagy hatótávolságú, következő generációs bombázókhoz jussanak, melyek akár termonukleáris fegyverek bevetésére is alkalmasak lehetnek. A tendert a Northrop Grumman nyerte meg a B-21-es nehézbombázó terveivel 2015-ben, neki is fogtak az egyenként 500 millió dollárba kerülő gépek összerakásának, melyből összesen körülbelül 200 darabot tervez rendelni a USAF.A B-21-esről egyelőre elég kevés a nyilvános információ (a Northrop Grumman oldalán például szinte semmi konkrét nem derül ki róla az elnevezésének történetén túl), annyit tudni róla, hogy hasonlítani fog a B-2-esre, lopakodó lesz (konkrétan azt írták róla, hogy behatol az ellenséges területre és ledobja a robbanótölteteit, mielőtt egyáltalán észrevennék), és állítólag képes lesz pilóta nélkül is repülni.

Egy F-15 Strike Eagle - elsősorban ennek a típusnak a cseréjére indítják az F-X projektet. Fotó: Shutterstock

SSN(X)

Bő tíz éve van szolgálatban az amerikai F-22-es vadászrepülőgép, az amerikai légierő máris azon gondolkozik, hogy cserélhetné le, illetve egészíthetné ki ezeket, illetve régebbi F-15-ös vadászgépeiket. Erre hivatott az F-X projekt, melynek célja egy olyan harci repülő kifejlesztése lenne, amely megfelel a 2030 után várható harcászati körülményeknek. Arról egyelőre nincs információ, hogy pontosan hogy képzel el egy harci helyzetet 12 év múlva a légierő, annyi viszont valószínű, hogy az F-X (ahol az X előbb-utóbb valamilyen szám lesz) várhatóan pilóta nélkül is bevethető lesz.Hasonló projekten dolgozik egyébként a haditengerészet is, akik az F/A-18-asaikat akarják lecserélni egy olyan vadásszal, amely képes lesz felvenni a harcot a kínai J-20-asokkal és az orosz Szu-57-esekkel is. Az F/A-XX várhatóan a Boeing projektje lesz majd, 2020 végére tervezik rendszeresíteni a típust.

A USS New Hampshire (SSN-778), egy Virginia-osztályú tengeralattjáró. Fotó: Shutterstock

Bár az Egyesült Államok Seawolf és Virginia-osztályú tengeralattjárói a világ legmodernebbjeinek számítanak, Kína és Oroszország is belehúzott a hadiflottájuk korszerűsítésébe. Ezt ellensúlyozni igyekezvén az amerikaiak már most elkezdték tervezgetni következő generációs támadó-tengeralattjárójukat, melyet először 2040 után állítanának hadrendbe. A tengeralattjáró konkrét paramétereit csak 2020 után kezdik el kidolgozni, a 2040-ben várható technológiai helyzet felmérésének és vízi jármű működéséhez szükséges technológiák kidolgozásának viszont már a következő pár évben nekiállnak.Annyi biztos, hogy az egyelőre SSN(X) néven futó tengeralattjáró extrém hatótávolságú fegyverekkel lenne felszerelve, például olyan torpedókkal, melyek akár 200 tengeri mérföldre (kb. 370 kilométer) lévő célpontokat is meg tudnak semmisíteni. Tervben van az is, hogy tengeralattjáróról indítható harci drónokkal is ellátják majd az SSN(X)-et.