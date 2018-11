10 elképesztő bűneset, melyek miatt vagyonokat buktak a kaszinók

1-3

Családi biznisz

A kubai kommandós

Royal Hopper a Las Vegas-i Stardust Casino biztonsági őreként dolgozott. Kifigyelte az őrség napi rutinját, majd megkérte fiát, Roy Hoppert, hogy magát maszkkal álcázva, fegyverrel a kezében rontson be a kaszinóba, amikor Royal és kollégája épp pénzt szállítanak át a kaszinón. Roy teljesítette apja kérését, az ügyben maga Royal Hopper tett feljelentést annak érdekében, hogy ne gyanítsa senki, hogy köze volt a rabláshoz. 150 ezer dollárt emelt el a Hopper-fiú, de apja a zsákmánnyal nem volt elégedett, úgyhogy még egy rablást kitervelt, ezúttal mindkét fiát bevonva. Egy páncélautót raboltak ki, több mint egymillió dollárral léptek meg, de a rendőrség viszonylag gyorsan lecsapott rájuk. Royal Hopper 17 évet töltött börtönben.

A drogos motoros

Jose Vigoa kubai állampolgárként került Amerikába, hazájában állítólag kommandósként szolgált. Az Egyesült Államokban több kaszinót, ékszerboltot és pénzszállítót is kirabolt. Áldozatai közt megtalálható többek közt az MGM Grand, a Mandalay Bay, a Bellagio és a Desert Inn is. A legnagyobb vegasi kaszinó, a Bellaggio kifosztása után kapták el, ahonnan 200 ezer dollárt hozott el. 706 év börtönt kapott, mivel két pénzszállítóst is megölt rablásai során, a halálbüntetést épphogy sikerült megúsznia.

Anthony Carleo belőtte magát, majd motorra szállt, leparkolt a Bellagio előtt és berontott sisakkal a fején, fegyverrel a kezében a kaszinóba. Egy magas tétes asztalról felmarkolt 1,5 millió dollárnyi zsetont, majd meglépett vele. A kaszinó nem ismerte fel, így a zsetonok egy részét később be tudta váltani, a zsákmány nagyobb részétől viszont nem tudott megszabadulni, mert a Bellagio kivonta a forgalomból a nagyobb címletű zsetonokat. Carleo ezután online próbálta értékesíteni a szerzeményét, egyetlen vevőjéről viszont rövidesen kiderült, hogy egy beépített rendőr. A bandita 16 évre került rács mögé.