10 elképesztő harci robot, ami örökre megváltoztatja majd a háborúkat

Sea Hunter

Fotó: US Navy / Wikimedia Commons

Kalasnyikov harcimodul

Orosz robottankok

A Sea Hunter egy autonóm, AI-vezérelt kísérleti hajó, egy a Lockheed Martin számos kísérleti hajóprototípusa, a Sea-vonal közül. Bár a tesztfázis alatt még tartózkodik a hajón emberi irányítószemélyzet, később teljesen önműködő lesz a jármű, szükség esetén viszont átveheti fölötte az irányítást egy távirányítást használó kezelő is. A hajó radarok és vizuális detektorok segítségével navigál majd a vizeken, várhatóan 1-2 éven belül már rendszeresíti is az amerikai haditengerészet - már ha a tesztek sikeresnek bizonyulnak.Az orosz Kalasnyikov-konszern tavaly jelentette be, hogy egy teljesen önműködő fegyverrendszert fejlesztett, ami képes az automatikus célazonosításon és tüzelésen kívül gépi tanulásra is, így az oroszok stílszerűen mesterséges ideghálózatként hivatkoznak rá. A fegyverrendszer része egy 7,62 milliméteres géppuska lesz, melyet egy komplex számítógépes rendszer vezérel majd.

Az Uran-9-es orosz robotpáncélos. Fotó: Shutterstock

Az orosz Impuls-2 tech center egy BMP-3-as alvázra épített felderítőtankon (Vihr) és egy gyalogsági harcjárművön (Uran-9) dolgozik, miközben a Kalasnyikov egy kisebb, hét tonnás harcjárművet épít, elsősorban felderítő és támogató célokra (Szoratnyik) - erre várhatóan a fent említett automata harcimodult is rászerelik majd. A robotok várhatóan gyalogos és páncélos célpontokkal is fel tudják majd venni a harcot, a kilövési parancsot viszont egyelőre még embernek kell kiadnia.Az Urant egyébként tesztelték Szíriában és állítólag rettenetesen teljesített; sokkal kisebb hatótávolsága van, mint remélték, fő fegyvere gyakran meghibásodott és kiderült, hogy mozgás közben nem tud lőni.