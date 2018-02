10 hihetetlen űrfegyver, amiről sosem gondoltad volna, hogy már kitalálták

10-8

A náci napfegyver

Fotó: TeraMatt / Wikimedia Commons.

A gyilkos fémoszlop

Az amerikai Life magazin 1945. július 23-ai számában (vagyis bő két és fél hónappal azután, hogy Németország letette a fegyvert) megjelent egy cikk arról, hogy a nemzetiszocialista rezsim egy óriás tükröt tervezett fellőni az űrbe, mellyel napsugarakat akartak fókuszálni a Föld bizonyos pontjaira, többnyire ellenséges katonai létesítményekre és városokra.A "Sonnengewehrről" (vagyis napfegyver) szóló tervek (már ha valóban léteztek), megsemmisültek, így a mai napig nem tudni, pontosan hogy nézett volna ki a projekt. Bár könnyen lehet, hogy a náci napfegyver kacsa, a nagyszebeni születésű Hermann Oberth rakétatudós a háború előtt és után is ötletelt a technológia megvalósíthatóságán - persze ő csak békés célokra, például befagyott folyók felolvasztására használta volna.

Jerry Pournelle, a Thor-projekt ötletgazdája. Fotó: FlashSheridan / Wikimedia Commons

Az első "űrvadász"

Az 1950-es években a Boeing egyik kutatómérnöke, Jerry Pournelle állt elő a Thor-projekt ötletével, válaszul a Szovjetunió atombomba-kísérleteire. Tervei szerint egy wolframból vagy más nehézfémből készült oszlopot lőttek volna az űrből egy kiválasztott célpontra, mellyel hasonló pusztítást lehetett volna elérni, mint az atombombával, anélkül, hogy a radioaktív csapadék hatásaitól rettegni kellett volna.Végül a Thor-projektből nem lett semmi, mert Pournelle otthagyta a Boeinget és elment inkább sci-fi írónak. Sokan úgy vélik viszont, hogy Pournelle munkája inspirálta az Egyesült Államok elektromágneses railgun-projektjeinek jelentős részét, melyek közül a mai napig számos fejlesztés alatt áll.

Fotó: Rlandmann / Wikimedia Commons

1957-ben lőtte ki a Szovjetunió a Szputnyik 1-est, válaszul az amerikaiak szinte azonnal elkezdtek azon dolgozni, hogy az űrben is fel tudják venni a harcot legnagyobb riválisukkal.A Boeing X-20-as "Dyna-Soar" projektjének célja egy űrvadász létrehozása volt, amely képes felderítés mellett földi célpontokat bombázni, ellenséges műhöldakat, valamint ellenséges űrhajókat is megsemmisíteni. 1957-től 1963-ig futott a projekt az amerikai légierő felügyelete alatt, azért ért véget, mert a finanszírozási problémák mellett gondot okozott az is, hogy nem találtak olyan hordozórakétát, amely a vadászgépet az űrbe tudta volna juttatni, valamint széles körben úgy gondolták, hogy a NASA projektjei mellett nem indokolt egy légierős űrprojekt is.