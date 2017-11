10 ország, amelyik bármikor csődbe mehet

A figyelem középpontjába kerültek az egyébként is kockázatos országok azt követően, hogy Venezuela nem törlesztett, még a 30 napos türelmi idő után sem. Most egy hosszadalmas egyeztetési folyamat következik, amely egyesek szerint az egyik legfájdalmasabb csődegyezség lesz végül.A kockázatok számos ország esetében elég nyilvánvalóak, amit jól mutat a magas szinten tartózkodó, a törlesztés leállásának valószínűségét megragadó CDS-felár. A törlesztés leállására köthető biztosítási felár alapján összesítettük, hogy melyik országok vannak kitéve a legnagyobb veszélynek.

1. Irak

2. Ecuador

3. Libanon

4. Pakisztán

5. Ukrajna

6. Görögország

7. Costa Rica

8. Ghána

9. El Salvador

10. Jamaica

Most akkor csődbe mennek?

Jelenleg a legveszélyeztetettebb három országnál (Irak, Ecuador, Libanon) nagy eséllyel, egyharmados valószínűséggel árazza a piac a hiteltörlesztés leállását.

Venezuela után a hosszú ideje háborúval sújtott ország néz ki most a legrosszabbul a befektetők szerint. A tartós katonai konfliktus - az iraki kormány és a kurd regionális kormány közötti feszültség újbóli felerősödése - a gazdaság visszaesésével párosul. Az országban 2014 óta csökken a GDP, és már megbízható adatok sincsenek, de az export és az import egyaránt rosszul teljesített az elmúlt években. Az olajmezők most újra termelnek ugyan, ami növeli a kormány bevételeit, deEcuador is felkerült a dobogóra annak ellenére, hogy a gazdaság immár növekedési pályán halad. Az olajárak emelkedése segít az országnak, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nagyban kitett a nyersanyagár-ingadozásának. A munkanélküliség súlyos problémát okoz, miközben a gazdasági növekedés visszaeshet a következő években az előrejelzések szerint. A 26,7%-os GDP-arányos államadósság kifejezetten alacsony, azonban nagyon hirtelen és gyors növekedést láthatunk, az ország ráadásul érzékeny a pénzpiaci ingadozásokra.ennek nincs valós kockázata - ugyanakkor ha már erről kell nyilatkoznia az ország vezetőinek, akkor valójában nagyon nagy a baj.A világ egyik leginkább eladósodott országáról beszélünk Libanon esetében, ahol a GDP-hez mért államadósság idén 152%-ra nő a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint. A bizonytalanság azt követően erősödött fel, hogy Szaad Haríri miniszterelnök váratlanul november elején lemondott. Miközben a központi bank azt mondja, hogy a legrosszabbon már túl vannak, a CDS-ek 9 éves csúcson tartózkodnak - mutatott rá a Bloomberg. Ráadásul, még úgy sem, ha a gazdaság kielégítően teljesítene, azonban ez sem adott.Pakisztán csődkockázata már kissé lejjebb van (a CDS 500 bázispont alatt áll), mint az előbbi országoké. Ennek ellenére azoknak, akiknek tartozik az ország, nem lehetnek biztosak abban, hogy időben és teljes összegben viszont fogják látni a pénzüket. Dél-Ázsia második legnagyobb gazdasága aggódhat amiatt is, hogy csökken a devizatartaléka, miközben a folyó fizetési mérleg hiánya is egyre csak hízik., ami jelentős forrásbevonást tesz szükségessé már rövid távon.A CDS-árazás ugyan alacsonyabb, mint a 2015-ös rekordnál, de a gazdaság teljesítménye nem nyugtatja meg a befektetőket., miközben magas infláció sújtja az országot. A Világbank úgy ítéli meg, hogy Ukrajna beleeshet egy lassú növekedésű periódusba. Az ország finanszírozása egyelőre attól függ, hogy teljesíti-e az IMF-programot, ugyanis a Valutaalap csak akkor utal, ha rendben találja a költségvetést.Az adósságválsággal küzdő dél-európai ország csaknem egy évtizede súlyos recesszióval küzd, és alig volt olyan év 2010 óta, amikor nem merült fel az ország teljes vagy részleges csődje, vagy éppen kiesése a valutaunióból. A GDP-arányos államadósság csaknem 180%-os, és elemzők szerint még tovább növekedhet.miközben a gazdaság éppen csak most jött ki a recesszióból. Még ha sikerül is végrehajtani a reformokat, az adósság tovább fog nőni, ezért javasolta a Nemzetközi Valutaalap többször is, hogy Görögországot mentsék fel az adósság törlesztése alól több évtizedre és tolják ki a törlesztés határidejét. Sok befektetőknek már nem kell féltenie a pénzét: az adósság nagy része már nem a magánbefektetőknél van, hanem azoknál az intézményi hitelezőknél (IMF, EU), amelyek kimentették az országot.Costa Rica gazdasága évek óta dinamikusan növekszik, tavaly 4,3%-kal bővült, ugyanakkor a közfinanszírozás állapotát rossznak tartják a hitelminősítők, ami a fizetési mérleg hiányával jár együtt, és a munkanélküliség is viszonylag magas, 10% körüli. Ez vezetett oda, hogyA 2018-as választások előtt ráadásul reformok nem várhatóak. Ugyan a 41%-os GDP-arányos adósság viszonylag alacsony, de ha a 2012-es 34%-hoz viszonyítjuk, akkor a tendencia nem számít kedvezőnek.Ghána gazdasága idén és jövőre is nagyobb növekedést mutathat, mint a megelőző években. Habár ez pozitív jelenség, a magasnak számító, 73%-os GDP-arányos államadósság aggasztja a befektetőket, akiket az sem nyugtat meg, hogy fizetési mérleg óriási hiányát csak nagyon lassan tudják ledolgozni.Az irányadó kamatot tartósan magas szinten kell tartani (továbbra is 20% feletti), hogy megakadályozzák az inflációt és a valuta további jelentős leértékelődését, amely nem könnyű a súlyos mérlegproblémák miatt.A gazdaság lassan növekedett az elmúlt években, és a kilátások továbbra sem meggyőzőek.annak ellenére, hogy a költségvetési hiányuk viszonylag alacsony, a GDP 3%-a alatti. A feltörekvőkre jellemző betegséggel azonban ez az ország is küzd: a növekedés mérlegproblémákkal párosul, a külkereskedelmi hiányon pedig nem tudnak úrrá lenni. Az ország nehezen jut hozzá a pénzügyi piacokhoz, a szükségesnél kevesebb forrást képes bevonni, miközben a belföldi források is limitáltak, ezért a hitelminősítők ebben az országban sem hisznek.Jamaica államadóssága a GDP 120%-a feletti, ami olyan magas kockázatot jelent, hogy az ország befért a 10 legkockázatosabb ország közé. Ezzel párhuzamosan a gazdaság sem tud érdemben nőni, alig bővülnek 1% felett. A költségvetési hiány is hiába alacsony, csak az IMF hitele mellett képesek biztosítani az ország stabilitását.Venezuela esetében a befektetők már egy-két éve elég nagy magabiztossággal árazták, hogy a törlesztés le fog állni 5 éven belül.A hitelminősítők jobbára a "nagyon spekulatív" (B+, B, B-) kategóriákban tartják a 10 leginkább kockázatos országot, és döntő többségüket ennek is a legalsó lépcsőfokán (B- szinten). Amelyik ország a "C" kategóriákba kerül a nagy hitelminősítőknél, ott már nagyon közel van a csőd.Összességében az látszik, hogy a leginkább kockázatos országokban a politikai és a makrogazdasági egyensúlytalanság egyaránt kedvezőtlen hatással van az adósságtörlesztésre, egyelőre azonban egyáltalán nem biztos, hogy csődbe mennek. Az adósság átütemezése makrogazdasági szempontból a leginkább eladósodott országokban kerülhet sor (Libanon, Görögország), hiszen ők nem fogják tudni hosszú távon fizetni az adósságot, de érdemes kiemelni, hogy a limitált piaci hozzáférés miatt mindegyik ország veszélyben van.Nem biztos azonban, hogy ezek az országok fognak csődbe menni legközelebb, hiszen például Egyiptom és Jordánia adósságpályája sem tűnik fenntarthatónak, hiába csúsztak ki a "top 10-ből".