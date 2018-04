10 pusztító szuperfegyver, amivel rommá lőheti egymást Oroszország és Amerika

1-3

Kraszuha elektronikus hadirendszer

Tomahawk rakéták

Az Egyesült Államok számtalan esetben használt fegyveres drónokat felderítéshez, kémkedéshez, csapásméréshez a Közel-Keleten az elmúlt években, több ízben Szíriában is bevetették őket. Utoljára nagyobb összetűzésben februárban vettek részt, amikor több száz Asszadhoz hű harcos megtámadta az amerikaiak által támogatott felkelők állásait az Eufrátesz mellett, melyet az amerikai MQ-9-es "Reaper" drónok mellett B-52-es bombázók, AC-130-as támogató repülőgépek és Apache helikopterek is segítettek visszaverni.Az oroszok rövidesen rájöhettek arra, hogy a hasonló incidensekben (és ezek elkerülésében) hatalmas szerepet játszhat, ha sikerül az amerikaiak technológiáját észrevétlenül megbénítani - arról, hogy ezzel próbálkoztak is, áprilisban kezdtek el szállingózni a hírek. Az NBC News számolt be először arról, hogy több amerikai drónt is megbénítottak; összezavarták a GPS-adataikat, a kameráikat, bizonyos esetekben letérítették őket kijelölt útjukról. Az amerikai katonák arról számoltak be, hogy ellenlábasaik képesek voltak feltörni és összezavarni feltörhetetlennek hitt katonai számítógépes rendszereket is.Az orosz hadsereg "Kraszuha" elektronikus hadirendszere állítólag minderre képes, sőt, légtérellenőrző repülőgépeket (AWACS), illetve radarvezérelt rakétákat is meg tud zavarni, még hamis adatokat is képes "feltölteni" ellenséges elektronikus rendszerekbe. Ha már most panaszkodnak az amerikaiak arról, hogy az EW-rendszer rendszerszintű problémákat okoz, egy komolyabb összecsapás esetén jelentős stratégiai előnyt jelenthet egy-egy ilyen szerkezet, már ha sikerül az oroszoknak kellő számban, kellő megfontoltság mellett használnia őket.

Kalibr és H-101-es rakéták

Mint rövidesen kiderült, Trump elnök "okosrakétákkal" való fenyegetőzésével elsősorban Tomahawk cirkálórakétákra utalt - ezekből 66-ot lőttek ki szombat hajnalban Szíriára (39 egyéb amerikai, francia és brit rakéta mellett). A kilőtt rakéták egy részét a szír-orosz légvédelem lelőtte, orosz források szerint mintegy 70%-át sikerült megsemmisíteni a NATO rakétáinak.Az alacsony találati arány ellenére egy elhúzódó, nyílt konfliktusban szinte biztosan fontos szerepet játszanának a Tomahawkok, melyekkel 1300-2500 kilométerre lévő célpontokat is meg tud semmisíteni a rakétakilövő-személyzet anélkül, hogy az ellenség a tüzet közvetlenül viszonozni tudná. Az Egyesült Államoknak és szövetségeseiknek számos hadihajója és tengeralattjárója fel van szerelve ezekkel az irányított nagy hatótávolságú rakétákkal.

Az oroszoknak is megvannak a saját "okosrakétáik," melyek a szír polgárháborúban debütáltak, az egyik ilyen a 3M-54 Kalibr, a másik pedig a H-101-es cirkálórakéta, előbbit jellemzően hadihajókról, tengeralattjárókról indítják, míg utóbbit a levegőből. A Kalibr-rakétákat nagyon sokszor bevetették szír felkelők ellen, legutóbb akkor, amikor februárban Roman Filipov őrnagy Szu-25-ösét lelőtték és a katona halála után válaszcsapást mértek Idlib-tartományra.Ezeket a fegyvereket könnyedén használhatnák az oroszok az amerikai hadihajók, támaszpontok likvidálására is, reméljük, erre nem kerül sor.