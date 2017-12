100 milliárd forintot költünk ünnepi ajándékokra

Az idén 100 milliárd forintos ajándékvásárlással számol a kereskedelmi szövetség, ami több mint a tavalyi volt.

Véleménye szerint a karácsonyi ajándékvásárlási költésben az igazi felfutás most kezdődik.A főtitkár elmondta, hogy az idén is lesznek vásárlási akciók, de kevesebb, mint korábban,Vámos György szólt arról, hogy karácsonykor a legnagyobb kereslet a játékok és a könyvek iránt mutatkozik, ennél a két termékkörnél a decemberi költés a teljes éves forgalom 40-45 százalékát is eléri. Emellett kedveltek a műszaki cikkek, ruházati termékek, kozmetikumok is.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka