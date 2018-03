20 milliárdból fejlesztik a vasúthálózatot

A kormány a vasúthálózat fejlesztésére 2019-re legfeljebb 16,611 milliárd forint, 2020-ra pedig legfeljebb 3,442 milliárd forint kötelezettségvállalást hagyott jóvá az adott évi központi költségvetésben - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.A kötelezettségvállalásszóló, valamint al szóló kormányhatározaton alapul.Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly júliusban arról számolt be, több nagy vasúti beruházást is jóváhagyott a kormány. Elmondása szerint egyebek között döntöttek Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka vasúti összeköttetésének fejlesztéséről. Ennek részeként a tervek szerintA miniszter idén januárban jelentette be, hogy a kormány jóváhagyta a 450 kilométeres Budapest-Kolozsvár gyorsvasút létrehozásának tervtanulmányait.