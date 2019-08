20 millió dollárból oltanák a dél-amerikai erdőtüzeket a fejlett országok

Az azonnali segélyből tűzoltó repülőgépeket küldenek majd az amazonasi esőerdő fölé. A hosszabb távú projekt pedig az erdőségek újratelepítését célozza, ezt majd az ENSZ Közgyűlésén fogják véglegesíteni szeptember végén, és Brazília hozzájárulására is szükség lesz.Macron elmondta: az Egyesült Államok is támogatja a közös kezdeményezést, ő maga hosszú beszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az amazóniai erdőtüzekről. A francia elnök szerint Trump csupán azért nem vett részt a csúcstalálkozó biodiverzitással foglalkozó ülésén, mert éppen abban az időben kétoldalú találkozója volt.A francia elnök figyelmeztetett: a bolygó "legfőbb tüdejének" elvesztése komoly gondot jelentene a világnak. Elmondta azt is, hogy a G7 csoport vezetői az afrikai kontinens hasonló támogatásáról is beszéltek.