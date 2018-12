2019-es minimálbér: a kormány kezében a döntés

2019-ben a nettó minimálbér majdnem eléri a 100 ezer forintot.

Szerdán írtuk meg , hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma eredmény nélkül zárult a béremelésekről. Ugyanis a szakszervezetek ragaszkodtak a két számjegyű emeléshez, a munkáltatók az egy számjegyűhöz, a kormány pedig nem avatkozott be.Ezek alapján tehát Varga Mihály pénzügyminiszter hirdetheti ki rendeletben a jövő évi minimálbér és garantált bárminimum összegét. A Világgazdaság csütörtöki száma most azt írja, hogy akár már a héten, de legkésőbb a két ünnep között bejelentheti a tárcavezető.Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is részt vett a VKF szerdai ülésén, aki a kormányzat álláspontját részleteiben nem ismertette, de utalt arra, hogy a következő évi büdzsében szereplő 8,8%-os bérkiáramlásra vonatkozó mutató irányadó lehet.Érdemes felidézni a Magyar Idők héten kiszivárgott értesülését is, miszerint a bruttó minimálbér jövőre 150 ezer forint lehet (az idei 138 ezer forint után), a garantált bérminimum pedig 202 ezer forint az idei 180,5 ezer forint után. Ezek alapján a héten azt is kiszámoltuk , hogy