Karácsony Gergely lesz az új főpolgármester - Tarlós gratulált a választási eredményhez

Orbán Viktor beszédét követően néhány perccel Karácsony Gergely is kiállt a közönség elé. Az ellenzéki összefogás közös jelöltje megnyerte a választást Tarlós István, a Fidesz-KDNP jelöltje, eddigi főpolgármester előtt. Úgy vélekedett, hogy a megyei jogú városok megváltoztatás az első lépés, hogy megváltozzon Magyarország (10 megyei jogú városban lesz ellenzéki a polgármester.) Ezt követően megköszönte mindenkinek a munkát, és támogatást.

Ami mögöttünk van, az nem egy szlogen, hanem a mi politikánk. Budapest holnaptól mindannyiunk közös otthona lesz

- hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki azt ígérte ez alapján, hogy azokat is képviselni fogja, akik nem rá szavaztak vasárnap.

A kampány véget ért, a munka következik. Az a dolgom, hogy békét hozzak ebbe a felzaklatott városba és gyűlölettől hangos országba. Nem háborúra, hanem közös építkezésre készülünk - üzent a kormánynak. Esti beszédében egyébként Orbán Viktor is üzent az új fővárosi vezetésnek. "Annyit tudunk mondani, hogy mi készen állunk az együttműködésre" - mondta a kormányfő korábban.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy méltányos együttműködésre törekednek a mindenkori magyar kormánnyal. Fontos tanulság szerinte az is, hogy érdemes választási programot írni. Azt is megjegyezte, hogy olyan város lesz Budapest, amely szövetségeseket keres majd az EU döntéshozói között is. Karácsony Gergely azt is elárulta, hogy Tarlós István néhány perccel ezelőtt telefonon gratulált neki.

Új korszak kezdődik, Budapestet fel kell készíteni a kihívásokra. Ezért 21. századi, európai városvezetési politikára készülünk

- zárta beszédét.