A Tesla megérkezett az autóipar királyai közé - A verseny most válik csak igazán izgalmassá

Elképesztően izgalmas éven van túl a Tesla, amelynek végére nem csak azt bizonyították be az amerikaiak, hogy megtanultak elektromos autókat gyártani, hanem azt is, hogy ezzel képesek pénzt is keresni. A befektetők pedig díjazták mindazt, amit Elon Musk és csapata véghezvitt, ma már többre értékelik a Teslát, mint bármelyik másik prémiumautó-gyártót a világon. Ugyanakkor a verseny most válik csak igazán izgalmassá, a Teslának hatalmas erőfeszítéseket kell majd tennie azért, hogy megőrizze részesedését az elektromos autók piacán.

Igazi áttörésről akkor beszélhetünk majd, ha szélesebb tömegeket kiszolgálva tartósan nyereséges tud maradni a Tesla. Ez nem lesz könnyű feladat, hiszen azt már most borítékolhatjuk, hogy a globális autópiac lassulása, az esetlegesen folytatódó kereskedelmi háború, valamint a szabályozói és finanszírozási környezet változása komoly kihívások elé állítják majd Elon Musk cégét is

– ezekkel a gondolatokkal zártuk a tavalyi TOP10-es sorozatba írt cikkünket, amiért természetesen nem jár vállveregetés. Bárki, aki kicsit is követi a céggel és a járműiparral kapcsolatos eseményeket, hozzánk hasonlóan előre láthatta ezeket.

Az év első fele valóban valódi kínszenvedést hozott a Teslának: a várakozásokat messze alulmúló első negyedév, az ezt követő kényszerű tőkeemelés, valamint az Egyesült Államok és Kína között elmérgesedő kereskedelmi háború nagyon nehéz helyzetbe hozta az amerikai elektromosautó-gyártót. Azt, hogy mekkora lehetett a baj, egy kiszivárgott levél érzékeltette, amelyben Elon Musk arról írt, hogy a cégnek a tőkeemelés után 10 hónapja van arra, hogy nyereségessé tegye a működését, ha ugyanolyan ütemben égeti a pénzt, mint tette azt az első negyedévben. Mindez a Tesla-részvények teljesítményére is rányomta a bélyegét, a vállalat árfolyama rég nem látott mélységekbe zuhant.

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Musk és csapata az elmúlt években ugyanakkor számtalanszor bebizonyította, képesek a legnagyobb kihívásokon is úrrá lenni, nem volt ez másképpen idén sem. A drasztikus költségcsökkentő intézkedéseknek, a termelési és a logisztikai folyamatok hatékonyabbá tételének, az értékesítési hálózat számára kidolgozott új motivációs rendszernek és a beruházási stratégiájuk újragondolásának köszönhetően olyan erős második félévet produkáltak, amelyre egészen biztosan kevesen számítottak az iparágban.

A Teslának sikerült felpörgetnie a termelését, a harmadik negyedévben már 96 155 autót állított elő, amely új rekordot jelentett. Az értékesítésben is új csúcs született, a vállalat több mint 97 ezer autót adott el globálisan. Mindez azt bizonyította, hogy a Tesla maga mögött hagyta a gyártás és a logisztika poklát 2019 végére és képessé vált arra, hogy egyre nagyobb darabszámban állítsa elő autóit és egyre hatékonyabban szolgája ki a vásárlói igényeket.

A meghozott drasztikus intézkedéseknek köszönhetően javult a vállalat működési hatékonysága, csökkent a gyártási- és a nyersanyagköltsége. Mindez fontos szerepet játszott abban, hogy a Tesla nagy meglepetésre nyereséggel zárta a harmadik negyedévet, míg a készpénzállománya rekord szintre, 5,3 milliárd dollárra emelkedett. A menedzsment pedig jelezte, a jövőben már cash flow pozitív működésre számítanak. Nem csoda, hogy az elemzői várakozások is nagyon pozitívak már a Tesla jövőjével kapcsolatban: ezek szerint az amerikaiak képesek lesznek tartósan nyereségesek maradni. Ez egyben azt is jelentené, hogy a Tesla lehet az első olyan autógyártó a világon, amely fenntartható módon termel profitot elektromos autók gyártásával és értékesítésével.

Jelentős előrelépés volt a Tesla kínai gyárának felépítése is, amelyre viharos gyorsasággal került sor annak érdekében, hogy a vállalat mentesüljön a kereskedelmi háború miatt bevezetett büntetővámok alól. Ráadásul a helyi gyártókapacitások kiépítése után a Tesla is megkapta az áfamentességet, vagyis nem kell 10 százalékos általános forgalmi adót fizetni a cég eladott elektromos autói után. Az ázsiai ország példátlan gesztust is tett az amerikaiaknak azzal, hogy engedélyezte számára az első olyan autógyár felépítését, amely egy kínai partner bevonása nélkül készülhetett el. Természetesen mindez óriási segítség volt a világ legnagyobb autópiacán, ahol az elektromos autók értékesítése a kínai vezetés szándékaival összhangban, őrült ütemben növekedett az elmúlt években, és amely kiemelt szerepet játszik a Tesla hosszú távú stratégiájában is. Az pedig csak hab volt a tortán, hogy néhány nappal ezelőtt bejelentették, kínai bankok konzorciuma összesen 10 milliárd jüan (1,4 milliárd dollár) hitelt nyújt a Teslának, hogy teljesen felépítse sanghaji gyárát. Ez egyben egy nagyon erős üzenet is volt a világnak: Kína jól felfogott érdekéből védőszárnyai alá vette a Teslát és mindent el fog követni annak érdekében, hogy az amerikaiak megvalósítsák kitűzött céljaikat az elektromos autózásban.

Szimbolikus jelentőséggel bírt az is, ahogyan Elon Musk kiválasztotta az első európai gyáruk helyszínét. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az évekig tartó folyamat végén Németország fővárosára esett az amerikaiak választása, az európai Gigafactory az új berlini repülőtértől, a BER-től nem messze épül majd fel. Németország régóta biztos befutónak számított az új üzemért folyó versenyben, hiszen több szempontból is ideális helyszínt jelent. Az egyik ezek közül, hogy Musk véget vethet azoknak a régóta tartó támadásoknak, amelyek arról szóltak, hogy a Tesla rosszabb minőségben gyártja autóit, mint a németek. A berlini termelésnek köszönhetően a Teslának minden joga meglesz arra, hogy termékeire ráaggassa a „Made in Germany” jelzőt és az európai vásárlók irányába azt kommunikálja, hogy Németországban, német munkaerővel gyártják prémium járműveiket.

A helyszínválasztásnak van még egy nagyon fontos üzenete, amely fájhat a rivális autógyártóknak. A Tesla döntése során már nem arra törekedett, hogy olyan helyszínt találjon, ahol nagy tömegben elérhetőek a kellően képzett autóipari munkások, hanem arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél több IT-szakember legyen számára elérhető. Ez nem véletlen, hiszen az autógyártásban is hatalmas változások zajlanak, amely miatt egyre kevesebb kétkezi munkásra lesz szükség a termelésben. Mindez azt jelenti, hogy a rivális autógyártók jelentős létszámleépítésekre fognak kényszerülni, amelyek rövidtávon hatalmas költségekkel fognak járni. Ez a folyamat egyébként már elindult, a világ vezető autógyártói sorra jelentik be, hogy a hatékonyabb működésük érdekében kénytelenek érdemben csökkenteni a dolgozóik létszámát a következő években.

Volt még egy terület, ahol a Tesla rohamléptekben tört előre idén, ez pedig nem más, mint a modellpaletta bővítése. Az amerikaiakat sokan kritizálták a korábbi években azért, hogy csupán néhány modellt kínálnak a vásárlóiknak. Ennek persze megvolt a magyarázata, hiszen egy-egy új autó kifejlesztése, engedélyeztetése, gyártása és bevezetése őrült összegeket emészt fel, a Teslánál is anyagi korlátai voltak annak, hogy egyszerre több szegmensbe is betörjön. 2019-ben viszont két új modellt is bemutattak az amerikaiak, az SUV szegmensbe szánt Model Y és az Észak-Amerikában elképesztően népszerű pickup szegmensbe szánt Cybertruck gyártása ráadásul viszonylag rövid időn belül meg is kezdődhet az ígéretek szerint. Utóbbi, több szempontból is egyedülálló modell iránt máris hatalmas kereslet mutatkozik, a vállalat legutóbbi tájékoztatása szerint 250 ezer előrendelést kaptak november végéig.

Annak köszönhetően, hogy a Tesla sikert sikerre halmozott, részvényeinek árfolyama valóságos ralit produkált az elmúlt hónapokban. Az újabb és újabb csúcsok beállításával párhuzamosan nőtt az amerikai elektromosautó-gyártó piaci kapitalizációja is, amelynek köszönhetően a befektetők ma már többre értékelik a vállalatot, mint bármelyik másik prémiumautó-gyártót a világon. Szép csendben eljutottunk oda, hogy a piaci kapitalizáció tekintetében csupán a Volkswagen és a Toyota előzi meg a Teslát. Ez a jövőben viszont változhat, hiszen Elon Musk nemrég ígéret tett arra, hogy a Teslából egy 500 milliárd dolláros céget csinál, amelyben meghatározó szerepe lesz a saját maguk által fejlesztett önvezető rendszernek, illetve az arra épülő üzleti stratégiának.

Ez persze még a jövő zenéje, azt viszont már most borítékolhatjuk, hogy 2020-ban az jelenti majd az egyik legnagyobb kihívást a Tesla számára, hogy megőrizze részesedését az elektromos autók piacán.

A rivális autógyártók ugyanis valóságos modelloffenzívákat hirdettek az elektromos autózásban. Az ígéretek valóra váltása pedig most már kiemelt érdekük, ellenkező esetben ugyanis aligha lesznek képesek megfelelni a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, amely hatalmas büntetéseket vonhat maga után.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images