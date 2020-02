Koronavírus: az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet a vírus

Az amerikaihoz hasonló beutazási korlátozásokat vezetett be Ausztrália is ma reggelre: nem léphetnek be az országba azok a külföldiek, akik a közelmúltban Kínában jártak (ez az ausztrál állampolgárokra nem vonatkozik, nekik ebben az esetben 14 napos önkéntes karantént javasolnak). A miniszterelnök, Scott Morrison közölte, hogy 14 nap múlva felülvizsgálják a döntést.

A Fülöp-szigetek, ahol megtörtént az első Kínán kívüli haláleset, szintén szigorította a beutazást, eddig csak a Hupej tartományból érkező külföldiek nem léphettek be az országba, most már a Kínából, a Hongkongból és a Makaóból érkező külföldieket sem engedik be. A régióból érkező Fülöp-szigeteki állampolgárokat pedig 14 napra karanténba helyezik.