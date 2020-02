Koronavírus: nőtt a halálesetek száma

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtökön arról számolt be, hogy a szerdai halálozások közül 70 történt Hupej tartományban, és csupán három a szárazföldi Kína egyéb részein. A járvány ezzel világszerte mindeddig összesen 565 halálos áldozatot követelt, Kína szárazföldi területén kívülről egy esetet Hongkongból, egyet pedig a Fülöp-szigetektről jelentettek.

A szárazföldi Kínában ezzel 28 018-ra nőtt az eddig diagnosztizált fertőzöttek száma, ennek jelenleg több mint 70 százalékát teszik ki a Hupejben kezelt páciensek, és több mint egyharmadát a tartomány székhelyén, Vuhanban azonosított betegek.

A bizottság által közölt adatok szerint a fertőzöttek számához viszonyított halálozási arány már második napja mérséklődik a járvány kiindulási pontján: Vuhanban jelenleg 4,09 százalékon, Hupej egészében pedig 2,79 százalékon áll, miközben Kína szárazföldi részének egészét tekintve alig haladja meg a 2 százalékot.

A jelenleg kezelés alatt álló fertőzöttek állapotát tekintve is eltérést mutatnak az adatok: míg Hupejben a páciensek 16,68 százalékának állapota súlyos, Kína többi részén ez az arány 9,9 százalék. Keddhez képest csökkenés volt megfigyelhető az újonnan diagnosztizált fertőzöttek számában, ami január 28-a óta először fordult elő.

Vuhanban eközben csütörtökön megkezdték a Remdesivir ebola elleni vírusölő szer klinikai tesztjének harmadik szakaszát, amivel a készítmény közelebb kerül ahhoz, hogy jóváhagyják az alkalmazását a vírus elleni kezelésben. A Gilead Sciences Inc. amerikai gyógyszergyár által kifejlesztett szert Vuhanban 761 páciensen tesztelik. Az Egyesült Államokban elsőként diagnosztizált fertőzöttet Remdesivirrel kezelték, és állapota javult - számoltak be a páciens orvosai a The New England Journal of Medicine című orvosi szaklapban a múlt héten.

A kelet-kínai Csöcsiang Egyetem szakértői pedig kedden értek el áttörést, amikor az előzetes laboratóriumi tesztek során az Abidol és Darunavir nevű készítményeket hatásosnak találták a vírus szaporodásának megakadályozásában. A kutatócsoportot vezető Li Lan-csüen az eredmény alapján javaslatot tett a Nemzeti Egészségügyi Bizottság felé, hogy a készítményeket alkalmazzák a fertőzöttek kezelésére. Csen Cuo-ping, a kutatócsoport egy másik tagja pedig arról számolt be, hogy a két készítményt Csöcsiang tartományban már el is kezdték alkalmazni az ottani betegeken - olvasható a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna internetes oldalán. Az 57 millió lakosú kelet-kínai tartomány eddig a második legtöbb fertőzöttet jelentette Hupej után, azonban a 954 páciens közül már 81 meggyógyult, a betegség pedig eddig egyetlen halálesetet sem okozott ezen a területen.

