Azért csak kapott ma egy ajándékot Magyarország

Változatlanul BBB szinten hagyta a magyar adósbesorolást a Fitch Ratings stabil kilátás mellett. A cég szakemberei a jegybanki cél feletti infláció miatt sem aggódnak, szerintük az MNB továbbra is laza maradhat. Ezzel egyidőben a Standard & Poor's potzitívra javította a kilátásunkat.

Egyszerre vizsgálta felül a magyar adósbesorolást a Fitch és az S&P, előzetesen arra lehetett számítani, hogy egyik cég sem lép, ehhez képest a kilátás javítása kisebb pozitív meglepetésként fogható fel.

Növekedés: nincs semmi probléma

A Fitch szerint a jelenlegi BBB magyar besorolás az erős strukturális tényezőket tükrözi, emellett erősebb és stabilabb lett a makrogazdasági képünk a hasonló besorolású országokhoz képest. Ennek ellenére az adósságráta még mindig átlagon felüli, illetve kockázatot jelent a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a prociklikus politika.

A cég szakemberei kiemelik az elmúlt évek erős növekedését, ami a 2018-as 5,1%-ról ugyan minimálisan lassult tavaly, de így is bőven meghaladja a BBB-országok átlagát. A növekedés fő hajtóereje a fogyasztás és a beruházások, ugyanakkor a ciklikus tényezők és az uniós források kifutása miatt idén 3,5%-ra, 2021-ben pedig 2,8%-ra lassulhatunk.

A Fitch külön bekezdést szentelt annak, hogy szerintük Magyarország jó helyzetben van a jelenlegi autóipari változások közepette, középtávon jól jöhetünk ki az elektromos- és hibrid hajtásra való átállásból. Szerintük a GDP 5%-át kitevő magyar autóipar vonzó a zöldmezős beruházások számára, példaként említik a BMW tervezett debreceni gyárát és a bejelentett akkumulátorgyárakat.

A fogyasztással kapcsolatban kiemelik, hogy a béremelkedési ütem ugyan valamelyest csökkenhet, de továbbra is a legmagasabbak között lehet az EU-ban, a bérversenyből pedig akár jól is kijöhet Magyarország, mert Nyugat-Európához képest még mindig olcsók vagyunk.

Az S&P rögtön az indoklás elején azt emelte ki, hogy az erőteljes növekedésünk indokolja a kilátás pozitívra javítását.

A cég szakemberei hozzáteszik, hogy a tavaly februári felminősítés óta a magyar növekedés erősödött és meghaladta a várakozásaikat, ezért léptek most. Az idei növekedést a Fitchez hasonlóan 3,5%-ra várják, jövőre viszont szerintük nagyobbat fékez majd a gazdaság, 2,1%-ra esik vissza a bővülésünk. Ettől függetlenül a jelenlegi helyzetben a közgazdászok szerint a gazdaság a túlfűtöttség jeleit mutatja, de a Standard & Poor's is hangsúlyozza az erős versenyképességünket az alacsony béreknek köszönhetően.

Az S&P szakemberei azt is hangsúlyozzák, hogy ugyan csökken a magyar növekedési ütem, de komolyabb külső sokk nélkül várhatóan középtávon is fennmarad majd a felzárkózásunk az EU-hoz képest.

Hiába magas az infláció, az sem baj

A mai két hitelminősítés legnagyobb kérdése az volt, hogyan értékelik a cégek a jegybanki célsáv feletti inflációt és a gyenge forintot. A Fitch elismeri ugyan, hogy a januári 4,7%-os adat meghaladja a célt, de szerintük az átmeneti túllövés után a második félévben csökken majd a drágulási ütem, vagyis az MNB véleményét osztják ezzel kapcsolatban. Éppen ezért azt gondolják, hogy a jegybanknak nem lesz szüksége szigorításra a gyenge forint ellenére sem.

Az S&P is hasonlóan gondolja, szerintük is begyűrűzik majd az év második felében a külföldi defláció, vagyis csak átmeneti lesz az áremelkedési ütem cél fölé ugrása. Ugyanakkor a jegybank várható politikájával kapcsolatban óvatosabban fogalmaznak, szerintük a túlfűtöttség kockázatai éppen azért nem súlyosak, mert a béremelkedési ütem csökkenni fog, és az MNB is szigorítást tervezhet.

Költségvetés, adósság: tovább ezen az úton

A korábbi évekhez hasonlóan kedvezően értékelik a fegyelmezett küültségvetést és az adósságráta csökkenését a hitelminősítők. A Fitch ugyan az idei évre a kormányzati cél majhdnem dupláját várja hiányban (1,9 vs. 1%), de még ez is messze elmarad a veszélyes zónától. Emellett hangsúlyozzák, hogy a GDP 1%-ára rúgó középtávú strukturális hiánycélt nehéz lesz teljesíteni.

Az államadósságráta az elmúlt évek folyamatos csökkenése ellenére is magasabb az átlagnál, ezért ez gyengeség a besorolás szempontjából. A Fitchnél a BBB-országok átlaga 41%, miközben a magyar adósságot a GDP 66,5%-ára várják 2019 végén (az előzetes adat hétfőn jelenik meg).

A cég szakemberei pozitívumként említik a devizaadósság részarányának csökkenését, de kiemelik, hogy a MÁP+ drágíthatja Magyarország finanszírozását, illetve középtávon további kockázatokat hordoz.

Az S&P szerint közelebb lehet a költségvetési deficit a célhoz, ők az idei 1,2% után 2021-ben 2%-os hiányt várnak. Az alacsony hiány pedig szerintük támogathatja továbbra is az adósságcsökkenést, a kormány lépései pedig javíthatják az adósságprofilt.

Azért vannak gyenge pontok

A Fitch elismeri, hogy Magyarország felülteljesíti a hasonéó besorolású versenytársait a Világbank kormányzati rangsoraiban, de ez a különbség csökkent az utóbbi években. Kiemelik a korrupció magas szintjét, illetve azt, hogy EU-országhoz képest túl nagy az állam beavatkozása a gazdaságba.

Mit kellene még tennünk egy felminősítéshez?

A két cég közleménye szokás szerint azzal zárul, mi vezethetne egy esetleges fel- vagy leminősítéshez vagy a kilátás változtatásához. A Fitch szerint pozitív irányba mozdulhatnának el, ha :

Továbbra is fenntartható módon csökkenne az államadósság és a devizaszerkezet is javulna.

Növekedne a gazdaságpolitikába vetett bizalom.

avulna az üzleti környezet, ami a középtávú növekedési kilátásainkat javítaná komoly makrogazdasági egyensúlytalanságok nélkül.

Negatív lépéstől pedig akkor kellene tartanunk, ha:

Növekedne a gazdaságpolitika bizonytalansága, ami veszélyeztetné a makrogazdasági stabilitást.

Romlana a költségvetés helyzete és visszafordulna az adósságcsökkenés.

Gyengülne az intézményi háttér.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images