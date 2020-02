Koronavírus: két szomszédos országban is megjelent már a betegség

Koronavírussal fertőződött meg egy magyar Japánban - jelentette be ma a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Készléti állapotot vezetett be Horvátország és Szlovénia is, a Goldman Sachs pedig csökkentette az USA növekedésére vonatkozó előrejelzését a járvány miatt. Olaszországban több helyen is megbénult az élet.