Döntött az EU: a koronavírus miatt magasra emelik a riasztási szintet

Iránban már 66-ra emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzöttek száma 1501-re nőtt - közölték hétfőn a hatóságok. A halottak között van az iráni legfőbb vallási és politikai vezető egy tanácsadója is. Kína után Iránban haltak meg eddig a legtöbben az új koronavírus miatt. Több magas rangú tisztségviselő is van a fertőzöttek között, például Maszúme Ebtekár alelnök, illetve a koronavírus leküzdésére létrehozott kormányzati munkacsoportnak a vezetője, aki egyébként eleinte igyekezett kisebbíteni a járvány jelentőségét, majd maga is megbetegedett.