Koronavírus: Olaszország után Iránban is bezárták az iskolákat

A Wall Street-i guru, Peter Schiff úgy véli, hogy a Fed rendkívüli kamatcsökkentése lehet az, ami kidurranthatja tőzsdei buborékot, Schiff összeomlása számít a részvény-, és a kötvénypiacokon is; továbbá arra is, hogy válság jön, ami a 2008-as krízisnél is nagyobb lehet majd.