A forintot is megütötték a pánik közepette, de gyorsan talpra állt

A reggeli 337-es szintig vissza tudott erősödni a forint ma délelőtt, miután a részvénypiaci zuhanás és kockázatkerülés mellett rövid időre 338,5 körülig esett az euróval szemben. A többi régiós devizánál is látunk egy visszaerősödési kísérletet, kivétel ez alól a rubel. A dollárral szembeni forintjegyzések csak kicsit süllyedtek, még most is 300,3-nál járnak.

