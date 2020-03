Koronavírus: sorra jelentik be a rendkívüli intézkedéseket Európában

A pénteki fejlemények közül a legfontosabb az volt a nemzetközi színtéren, hogy több ország is korlátozó intézkedéseket hozott Európával szemben. Orbán Viktor miniszterelnök kétszer is megszólalt a nap folyamán, reggel a közrádióban, majd este bejelentést tett a Facebookon, ahol közölte, hogy 10 akciócsoportot állítottak fel. Azt is bejelentette, hogy hétfőtől átalakul az iskolai élet, a diákok nem mehetnek be az intézményekbe.