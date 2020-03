Koronavírus: sorra jelentik be az országok a gazdaságélénkítő csomagokat

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Christian Lindmeier kedden Genfben közölte, hogy a szervezet két munkatársa is megfertőződött az új koronavírussal. Mindketten jól vannak, kollégáikat tájékoztatták a helyzetről - tette hozzá. Néhány kivételtől eltekintve a WHO genfi székhelyének több száz alkalmazottja otthonról dolgozik kedd óta. A hét eleje óta a világszervezetet vezető Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is kizárólag online tartja csaknem napi gyakoriságú helyzetjelentéseit, és újságírókat sem engednek be a WHO területére.