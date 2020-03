Kétségbeesett magyarok üzennek az újra befagyott határról

A tegnapi villámmegoldás után nem látszik érdemben javulni a válsághelyzet a határon.

Előzmények

Román és bolgár csoportok előtt zártuk le a határt hétfőről keddre, akik elkeseredésükben blokádot vontak az autópályára, így gátolva a hazafelé igyekvő magyarokat is. Aztán diplomáciai nyomásra tegnap éjjel keresztül utazhattak ezek a csoportok az országon, egyedi engedéllyel, ám ez felbuzdított másokat is, és most újra tömegek tartanak, vagy már érkeztek, a zárt határunkhoz.

Olvasóinkat kértük, hogy számoljanak be a tapasztalataikról, így segítve egymást a tájékozódásban. Bízunk benne, hogy az olvasók üzeneteik után a hivatalos álláspontról is beszámolhatunk majd.

Önnek is van információja bármelyik magyar határról? Esetleg külföldön rekedt, mert törölték a járatát és emiatt nem tud hazajutni? Küldje el nekünk a történetet, esetleg képet is, aportfolio@portfolio.hue-mail címre, hogy mielőbb tájékoztathassuk a többi olvasónkat, így segítve egymást az informálódásban. Köszönjük!

Egy soproni lakos ezt írta:

"Most olvastam a cikküket a hegyeshalmi határról. A dolog sajnos cseppet sem lett megoldva az éjszakai átengedéstől, mert folyamatosan érkeznek most mar az ukránok is! Apukám tegnap éjjel 23:00 óra óta 1 métert sem mozdult a kamionnal. Akinek nincs vize elegendő vagy étele azokkal mi lesz? Senki nem tájékoztatja őket és még mindig kilométeres sorok kígyóznak úgy, hogy a kamionosok mar három sorban állnak!! Az illemhelyiségről ne is beszéljünk mivel nincs! Ezek az emberek nem pár órája állnak ott hanem édesapám pl. tegnap reggel 9:30 óta. Az osztrákoknak illene ezekkel az emberekkel, akik egyébként hazajöhetnek, mert magyarok, tenni valamit!!

Egy másik olvasónk pedig így számolt be percekkel ezelőtt:

Sziasztok szerda éjszaka 0:30 óta itt ragadtunk ismét eltorlaszolták az utat a román állampolgárok. Fogy az inni és ennivaló, semmit nem tesz senki a magyarokért sem. Felháborító ami itt történik. Személyautóval vagyunk 1,5 km-re re tőlünk a határ és semmit nem tesznek értünk a hatóságok. Sok magyar itt rekedt és ez embertelen amit mindenkivel tesznek itt. Talán ez eljut a felelősökhöz is így.

Címlapkép: Autósok várakoznak magyarországi belépésre az osztrák-magyar határon Nickelsdorfban 2020. március 17-én. A magyar hatóságok az éjszaka folyamán egyszeri átutazást tesznek lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak egy kijelölt tranzitútvonalon. Magyarország március 16-án éjféltől zárta le határait a külföldről érkező nem magyar állampolgárok előtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Forrás: MTI/EPA/Christian Bruna