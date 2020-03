Koronavírus: nincs új vuhani eset, de rohamosan terjed a világban a járvány

Egyre szigorúbb és drasztikusabb lépéseket tesznek az országok a koronavírus megfékezése érdekében: tegnap az EU megállapodott arról, hogy 30 napra bezárja a külföldiek előtt a határait, és több országban is szigorú kijárási korlározásokat vezettek be. Sorra jelentik be a nagy gazdaságélénkítő csomagokat, Amerika például ezermilliárd dolláros mentőcsomagot fontolgat. Nyugtalanító, hogy hirtelen 700-ra ugrott a súlyos állapotban lévő francia koronavírus fertőzöttek száma, akik fele ráadásul 60 év alatti, azaz nemcsak az idősekre veszélyes a járvány. Itthon közben 58-ra ugrott az igazolt koronavírusosok száma, az országos tisztifőorvos pedig arra számít, hogy a következő napokban ez több százra ugorhat. Cikkünk a legfrissebb hírekkel a nap folyamán folyamatosan frissül.