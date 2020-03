Drámai olasz figyelmeztetés: ha nincs közös kötvény, vége az EU-nak

Egy új, közösen kibocsátott újjáépítési kötvényt szorgalmazott szombati lapinterjújában Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, aki egyúttal drámai figyelmeztetést is intézett az uniós vezetők felé: ha mégsem sikerülne egy ilyen új konstrukciót kidolgozni, akkor szerinte az egész Európai Unió létjogosultsága kérdőjeleződne meg az emberek szemében.

Conte nyolc további uniós állam- és kormányfővel együtt már a csütörtöki rendkívüli EU-csúcson is szorgalmazta, hogy legyen egy új forrásbevonási eszköze az EU-nak, amelyből a koronavírus válság elleni küzdelmet lehet finanszírozni, és most még inkább ráerősített erre a követelésére. A Reuters tudósítása szerint azt mondta:

egy közös újjáépítési kötvényre van szüksége az uniós közösségnek, mert ebből lehetne finanszírozni a kiadásokat, de minden egyes tagállam maga lenne végső soron felelős ezen új papírok visszafizetéséért.

Ezzel arra utalt, hogy nem feltétlenül a németek, osztrákok, hollandok és egyéb gazdagabb tagállamok adófizetőinek „pénzére utaznának” az olaszok, de nem fejtette ki, hogy pontosan hogyan nézne ki ez az új konstrukció. Csak azt mondta az interjúban, hogy szerinte az állandó válságkezelési alap (ESM) által kibocsátott kötvény, majd annak a bajba került tagállam számára kemény költségvetési feltételek mellett továbbadott forrása nem a jó megoldás. ezt ugyanis arra az esetre dolgozták ki, amikor aszimmetrikus sokk éri az eurózónát, azaz csak egy-két tagállam kerül bajba. Most viszont nem erről van szó, hanem szimmetrikus sokkról, azaz mindenkit érint a baj, csak eltérő mértékben. Éppen ezért szorgalmazza Conte a közös újjáépítési kötvényt, amelyet tehát a koronavírus elleni küzdelem finanszírozására kellene kibocsátani, hiszen minden tagállam költekezése megugrik most.

A csütörtöki EU-csúcson is elutasításba ütközött Conte követelése, abban maradtak az állami vezetők, hogy 2 hetet adnak a pénzügyminisztereknek egy működőképes alternatíva kidolgozására, majd újabb EU-csúcson való megvitatására. A minél jobb konstrukció elérésével kapcsolatos nyomásgyakorlást szolgálhatja Conte mai interjúja, és az EU jövőjével kapcsolatos utalás valós lehet, erre más szakértők is figyelmeztettek, miszerint a koronavírusra adott reakció eldöntheti az EU jövőjét is.

Könnyen lehet, hogy ezek a hetek úgy is bevonulnak majd az EU integrációs folyamatával kapcsolatos történelem könyvekbe, mint az a helyzet, ami még szorosabb integrációra, azaz a közös költségvetési felelősségvállalásra kényszerítette a tagállamokat (pontosabban az eurózónát).

Conte drámai figyelmeztetésének egyébként van egy konkrét, kézzelfogható oka is: jelzése szerint még az eddig elfogadott 25 milliárd eurósnál is nagyobb második, azaz összességében 50 milliárd eurónál nagyobb költségvetési élénkítő csomagot dolgoznak ki. Így tehát kellene a biztos anyagi fedezet/konstrukció ezen forrásbevonás mögé. Igaz a kormányfő szerint az olasz adósságráta teljesen fenntartható és nincs szó ezzel ellentétes veszélyről.

A deficit azonban már most biztosan a GDP 4%-a fölé ugrik és a Scope Ratings csütörtöki figyelmeztetése szerint a járvány gazdasági hatásai az olasz adósságrátát könnyen a GDP 145%-a fölé lökhetik a tavaly év végi 135%-ról.

