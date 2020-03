Többet tudunk meg a magyar koronavírusos betegekről: megszólal az operatív törzs

Már egyértelműen a fejlett világ számít a koronavírus epicentrumának: az Egyesült Államokban regisztrálták eddig a legtöbb megbetegedést, Kínát pedig már Olaszország és Spanyolország is megelőzte. Az országok sorra jelentik be a szigorításokat, illetve azok meghosszabbításait és a gazdaságvédelmi csomagokat. Magyarországon a mai napon eflogadták a rendeleti kormányzást. Biztató, hogy azért már vannak jó jelek is - Nyugat-Európában például csökkenés látható a napi esetszámokban.