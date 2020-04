Koronavírus: az olaszok hosszú harcra készülnek, májust emlegetnek

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Az utóbbi napokban napi 70-80 ezer új koronavírus fertőzöttet regisztráltak a hatóságok világszerte, így csütörtök éjjelre átlépte a kerek 1 millió főt a számuk, és sajnos a halálozásban is túl vagyunk már a kerek 50 ezer fős számon, ahogy a kigyógyultakéban is (200 ezer felett). Amerikában továbbra is rohamtempóban terjed a járvány, Olaszországban egyelőre csak stagnál az új esetszám és a halálozás, idehaza 38 új fertőzöttet azonosítottak, így nem gyorsult tovább a járvány, de ezzel együtt is már 623 fertőzöttnél járunk és közben az elhunytak száma 5-tel 26-ra emelkedett. Idehaza egyébként a gazdasági szereplők várják a kormány jövő hétre beharangozott válságkezelő intézkedéscsomagját.