Hosszú hetekig tarthat még a kijárási korlátozás Európán - Sorra hozzák a korlátozó intézkedéseket a magyar települések

Rengeteg forgatókönyv létezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjra vonatkozóan Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint.

"A jogtulajdonos Liberty Mediánál és nálunk is rengeteg forgatókönyv létezik, nem tudjuk, mikor cseng le a koronavírus-járvány, és persze vannak ma a világban fontosabb dolgok is a Forma-1-nél" - mondta pénteken az M4 csatornának a sportvezető. "A legutolsó információ az, hogy elhalasztották a Kanadai Nagydíjat is, így leghamarabb Franciaországban kezdődhetne meg az idény június végén. A Liberty Media 12-15 versenyt szeretne megrendezni, és óriási anyagi bukás lenne, ha nem lenne világbajnoki szezon."

A Forma-1 71. idénye március közepén rajtolt volna Ausztráliában, de röviddel az első szabadedzés előtt törölték a teljes versenyhétvégét Melbourne-ben. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, a monacói, az azeri és a kanadai viadalt is törölték. Jelen állás szerint leghamarabb a június végére tervezett Francia Nagydíjjal kezdődhet a szezon, a Hungaroringen pedig a kiírás szerint augusztus 2-án kerül sor F1-es futamra.(MTI)