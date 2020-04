Operatív törzs: ballagások nem lesznek idén, az érettségik teljes értékűek lesznek

Megjelent tegnap este a rendelet az érettségik lebonyolításáról - kezdte a tájékoztatót Maruzsa Zoltán. Május 4 és 17 között kerül sor a vizsgákra írásban. Speciális szabályok születnek az olyan tantárgyakból, amire szóbeli érettségi lenne szükséges, például testnevelésből. A szintemelő vizsgák tekintetében is úgy járnak el, hogy akik idén felvételiznek, annak meg lehet tartani.

Eltérő módon kerül sor az érettségikre, de teljes értékű érettségik lesznek ezek is

- tette hozzá.

A nyelvi tantárgyaknak is csak írásbeli része lesz, a nyelvvizsga-átváltásban komplexként számítják be őket. Érettségizni senkinek sem kötelező, meglesz a lehetőség a visszalépésre, április 20-ig, elektronikus felületen meg lehet tenni ezt a kérelmet. A jelentkezések módosítására is van lehetőség (például emelt szint helyett középszintű teljesítésre átjelentkezni). A nyelvvizsgáztatást a következő napokban el tudják kezdeni az akkreditációs központok.

Az írásbeli vizsgák lebonyolításával kapcsolatban kiemelte, hogy legfeljebb 10 fő lehet egy teremben a vizsgák során és legalább másfél métert kell tartani. Új helyszíneket vonnak be a lebonyolításába, bármely köznevelési intézmény tanterme bevonható lesz, ha szükséges.