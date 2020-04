Tovább tombol a járvány, de már egyre tisztábban látunk a kormányok terveivel kapcsolatban

Tizenöt éve nem történt olyan, mint 2019-ben: csökkent a Németországban élő magyarok száma a helyi statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint. Persze a néhány száz fős visszaesés inkább stagnálásnak mondható, de az elmúlt évek trendje egyértelműen csökkenő kivándorlási hajlandóságot mutat. A rossz hír, hogy még így is több mint 200 ezren élnek az országban, és tavaly is majdnem 1300 magyar gyermek születhetett Németországban. Közben viszont Ausztriába tavaly is folytatódott a magyarok kivándorlása, majdnem ötezerrel élnek többen ott, mint egy évvel ezelőtt.