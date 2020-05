Íme a országok, amelyek miatt nem csitul a koronavírus-járvány a világban

Három népes országban is gyorsuló szakaszában jár a koronavírus-járvány, ezért - hiába mérséklődik a terjedés Európában és lassan az Egyesült Államokban is - a világban továbbra is több mint 80 ezer fertőzést regisztrálnak naponta. A három ország: Oroszország, Brazília és India.

Indiában még abszolút mértékét tekintve nem nagyon gyors a vírus terjedése, de az utóbbi napokban nagyon látványos az erősödés (a 7 napos mozgóátlag ezt tompítva mutatja a fenti ábrán), ezért a tendencia nagyon figyelemreméltó.

Ha már népes országok: Bangladeshben szintén élénkülni látszik a járvány. Dél-Amerikát sokáig elkerülte a járvány, de most már Brazília mellett Peru, Chile és Equador is nagy esetszámokat mutat fel. Gyorsulást mutat Pakisztán és Szaúd-Arábia is, vagyis szinte a világ összes pontján, különösen a fejletlenebb térségekben találunk olyan országokat, amelyek a járvány intenzív szakaszában járnak.