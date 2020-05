Koronavírus: hatalmas válságot okoz a járvány

A John Hopkins Egyetem adatbázisa szerint világszerte már csaknem 3,7 millió ember kapta el igazoltan a koronavírus fertőzést és 1,2 millióan meggyógyultak belőle, az elhunytak száma viszont sajnos már átlépte a negyedmilliót. A legnagyobb esetszámokat mindhárom kategóriában az Egyesült Államok produkálja, ahol 1,2 millió fertőzött, 71 ezer elhunyt és csaknem 190 ezer gyógyult is van.

Az alábbi ábra – amely tegnap esti elemzésünkben is szerepelt és azt vizsgálta, időben és kelő szigorral lépett-e fel Magyarország – azt mutatja, hogy Kína kissé megkésve reagált elsőként a koronavírus járványra a hatósági fellépést tekintve, majd ugyanezt a hibát elkövette az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is. Míg a briteknél egyelőre óvatosan tervezik a lazításokat, addig Amerika több mint 30 államában már el is indultak ezek (és ráadásul alacsonyabb volt eddig is a szigor szintje).

A főbb európai országokban közben szépen csökkennek a 7 napos mozgóátlag alapján az új esetszámok és jövő héttől lesz majd érdekes, hogy a fertőzés elkezd-e újra gyorsulni a lazítások miatti több társas kapcsolat miatt.

Amint ma reggeli másik cikkünkben rámutattunk: az orosz és a brazil helyzet sajnos nagyon ijesztő, igaz míg előbbiben már hetek óta szigorúak a karanténok, addig utóbbi országon belül csak két államban vannak, illetve voltak szabálylazítások is. Ezek nagyon rossz előjelek a brazil járvány további terjedése kapcsán, ahol már tegnap is 600 új halálos áldozata volt a betegségnek.

Amint tegnapi hírfolyamunkban már rámutattunk: Bangladeshben szintén élénkülni látszik a járvány. Dél-Amerikát sokáig elkerülte a járvány, de most már Brazília mellett Peru, Chile és Equador is nagy esetszámokat mutat fel. Gyorsulást mutat Pakisztán és Szaúd-Arábia is, vagyis szinte a világ összes pontján, különösen a fejletlenebb térségekben találunk olyan országokat, amelyek a járvány intenzív szakaszában járnak.

Melyik országban mi a helyzet pontosan?

A John Hopkins Egyetem adatbázisa alapján az MTI összesítése szerint szerda reggel így állt a helyzet a főbb gócpontokban:

Spanyolországban 219 011 fertőzöttről, 25 613 halálos áldozatról és 123 486 gyógyultról tudni.

Olaszországban 213 013 a koronavírus fertőzöttjeinek, 29 315 a halálos áldozatainak száma, és 85 231-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Az Egyesült Királyságban 196 243 a fertőzöttek száma, 29 501-an haltak bele a betegségbe, és 926-an gyógyultak ki belőle.

Franciaországban 170 687 fertőzöttről, 25 537 halálos áldozatról és 52 842 gyógyultról tudni.

Németországban 167 007 a fertőzöttek száma, a betegségnek nem volt új halálos áldozata, továbbra is 6993 a halottak és 135 100 a gyógyultak száma.

Oroszországban 155 370 volt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 1451, a gyógyultaké pedig 19 865.

Törökországban 129 491 fertőzést jegyeztek fel, 3520 a halálos áldozatok száma és 73 285 a gyógyultaké.

Brazíliában 115 953 a megfertőződöttek száma, 7958 a halálos áldozatoké és 48 221 a gyógyultaké.

Iránban 99 970 fertőzöttről, 6340 halálesetről és 80 475 gyógyultról tudni.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 968 esetet tartottak nyilván hétfőn reggel. A vírus okozta betegségnek nem volt új halálos áldozata, a halottak száma továbbra is 4637, a gyógyultaké pedig 78 870.

Címlapkép forrása: Anthony Kwan/Getty Images