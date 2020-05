Kijárási korlátozás és koronavírus: csütörtök a fordulat napja

Kemény versenyfutás zajlik a gyógyszergyártók és a biotechnológiai cégek között világszerte a koronavírus elleni gyógyszer és vakcina kifejlesztéséért. A Gilead Sciences kifejezetten jól áll egy, az eredetileg ebolavírus ellen több mint 10 éve fejlesztett gyógyszerével, amit korábban félretett a cég, mert nem bizonyult eléggé hatásosnak. Most azonban elképzelhető, hogy megmenti a világot a koronavírustól. Több helyszínen zajlanak jelenleg a tesztek, ígéretesek az első eredmények és a befektetők is bíznak a remdesivir sikerében, az árfolyam emelkedik. De mi lesz, ha nem jön be a gyógyszer? Megnéztük, hogy mennyire lehet most jó befektetési sztori a Gilead Sciences, és hogy drágák vagy olcsók-e a papírok.