Gazdaság 2020. május 12. 18:15 Csak lassan enyhít Románia csütörtöktől

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A szerdán lejáró rendkívüli állapot után is csak részlegesen oldják fel a kijárási korlátozásokat Romániában: a település elhagyását továbbra is csak indokolt esetekben, az utazás halaszthatatlan voltát indokló előre megírt nyilatkozatokkal engedélyezik - jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő.