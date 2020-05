Koronavírus: letaglózó áprilisi gazdasági adatokra figyelmeztet a kormány

Hétfőn nulla órától. Helyébe az általános védekezési szabályok lépnek. A 1,5 méteres védőtávolságot - az egy háztartásban élőkön kívül - meg kell tartani, a parkok, játszóterek kinyílnak. A vendéglátó üzletekben tartózkodás is megengedett a teraszokon, kerthelyiségben, de a belső tér csak az ott dolgozók számára megengedett. A múzeumok, állatkertek is kinyitnak. A védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A temetések, házasságkötések megtarthatók lesznek hétfőtől, a védőtávolság megtartása mellett (kivéve a házaspár esetén, ők közelebb is állhatnak egymáshoz).

Megszűnik a kijárási korlátozás, de a védelmi intézkedéseket be kell tartani. Ezzel lehet megtartani az eddig elért eredményeket.