Koronavírus Magyarországon: ezek a vasárnap reggeli adatok

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ők 78 és 93 év közöttiek voltak – derül ki a kormányzati portál adataiból.

Tegnap reggelhez képest 36 új fertőzöttet regisztráltak. A 3 újabb áldozattal 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

A napi halálozásszám (3 fő) április 5-e óta ma reggel a legalacsonyabb.

Az aktív fertőzöttek száma viszont kissé növekszik, 1662 fő vasárnap reggel, ami 8 fős növekedés szombat reggelhez képest. Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei.

562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez csökkenés a tegnap reggeli adathoz képest, viszont 2 fővel több beteg van lélegeztetőgépen, jelenleg összesen 47-en.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések lépnek életbe, és a fővárosban is megszűnik a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténik – áll a kormányzati portál közleményében.

