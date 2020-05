Berobbant a koronavírus-járvány, rekordon az új fertőzöttek száma a világon

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

A világon gyorsul a koronavírus terjedése, a WHO figyelmeztetést is adott ki: adataik szerint tegnap rekordszámú volt az új esetek száma globálisan. Az Egyesült Államokban lassították, de korántsem állították meg a vírus terjedését, az új gócnak számító Brazíliában tombol a vírus, és Indiában is gyorsan nő az esetszám. Európában viszont a korábbi gócokban mindenütt lecsökkent az új esetek száma, a régiónkban pedig kigfejezetten alacsony új esetszámokat láthatunk. Magyarországon csütörtök reggelre 3641 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és 473 fő hunyt el a vírus okozta betegségben. A koronavírusról szóló híreink percről percre ebben a cikkben követhetők.